Selvaggia Lucarelli smonta Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2023/ “Buonisti perché ti temono”

Teo Mammucari, il suo Tango conquista tutti tranne Selvaggia Lucarelli: “Buonisti perché ti temono”

Nella puntata di stasera di Ballando con le stelle 2023, come ogni sabato, non potevano mancare scintille tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. Andando con ordine, il conduttore con la sua maestra di ballo Anastasia Kuzmina si è esibito in un sensualissimo Tango che ha conquistato tutti. Gli elogi si sono sprecati. Per Fabio Canino finalmente dopo le precedenti esibizioni in cui aveva puntato sulla simpatia adesso ha ballato e bene. In questo clima di elogi, però, Selvaggia Lucarelli è voluta andare controccorrente: “C’è un clima eccessivamente buonista, sono così buoni perché ti temono”

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli: “Sono gentili e buoni perché ti temono” non sono piaciute a Teo Mammucari: “Mi temono? Ma a chi temono? In sette puntate solo adesso mi sono arrivati i complimenti.” La giurata, per evitare che il clima si surriscaldasse, ha preferito non replicare. Teo Mammucari ha anche replicato in malo modo a Guillermo Mariotto quando ha sostenuto che avesse l’espressione da ‘cane bastonato.’ “Che cane bastonato io questa sera bastono a te. Io continuerò così anche perché questa settimana ho lavorato più del solito.” ha aggiunto Teo Mammucari.

Dalla prima puntata di Ballando con le stelle 2023, Teo Mammucari ridendo e scherzando sostiene che sarà lui a prendere il posto in giuria di Selvaggia Lucarelli nella prossima edizione dello show di Milly Carlucci. La giurata, però, non apprezza tale provocazione ed oggi in diretta quando Mammmucari l’ha provocato: “Io sarò lì seduto al suo posto” lei ha replicato: “Non saresti capace” Di recente ospite a Un giorno da pecora Ivan Zazzaroni ha rivelato che le tensioni tra la giurata ed il concorrente ci sono anche dietro le quinte.

Insomma, l’abbraccio e la pace fatta in diretta tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari avvenuta nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2023 è durata poco. Aldilà delle polemiche e delle scintille il Tango di Teo Mammucari ed Anastasia Kuzmina ha conquistato un ottimo punteggio. Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto hanno dato un bel 8, Selvaggia Lucarelli ha dato un 6. Il punteggio finale è stato di 46 punti.











