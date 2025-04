Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano e ad annunciarlo è la giornalista. Ospite di Hot Ones, programma televisivo trasmesso in streaming e condotto da Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli conferma l’intenzione di sposare il compagno a cui ha nuovamente chiesto di sposarlo dopo aver fatto la fatidica proposta di matrimonio già nove anni fa.

Dopo aver vissuto felicemente da fidanzati e conviventi, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono pronti a fare il grande passo su iniziativa della giornalista che ha spiegato il motivo per cui ha chiesto al compagno di sposarlo. “Sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo, gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive (ride!)”, ha detto.

Selvaggia Lucarelli: dove si svolgerà il matrimonio

Selvaggia Lucarelli è sempre pronta a regalare colpi di scena ed ora ne ha regalato un altro svelando l’incredibile novità della sua vita privata. Nel corso dell’intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan, la giornalista svela anche dove potrebbe essere celebrato il matrimonio.

“Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa, dove potremmo fare una festa incredibile a tema, con la pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro. Potremmo chiudere tutto il Paese e fare una grande festa… altro che i compleanni di Madonna in Puglia! E pare che questa volta mi abbia detto di si!“, ha concluso la giornalista.

