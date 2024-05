Selvaggia Lucarelli ‘stronca’ due giudici de ‘Acchiappatalenti’/ “Wanda Nara come un gatto, Sabrina Salerno…”

E’ bastata una sola puntata de “Acchiappatalenti” – nuovo show condotto da Milly Carlucci che ha esordito lo scorso venerdì su Rai Uno – per offrire spunti di riflessione, e critica, a Selvaggia Lucarelli. Come riporta Coming Soon, la giornalista ha espresso il suo parere non solo sull’andamento della trasmissione in termini di share ma soprattutto nel merito del ruolo dei protagonisti.

Come riporta il portale, la prima puntata de Acchiappatalenti non ha avuto un risultato degno di nota dal punto dello share. In contemporanea sono state trasmesse le fiction di Canale 5: Terra Amara ed Endless Love, entrambe vincenti osservando i valori percentuali. Per Selvaggia Lucarelli non sarebbe questo però il campanello d’allarme, bensì le performance di alcuni componenti del cast di giurati scelti da Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli: “Acchiappatalenti? Sabrina Salerno non era in grado di…”

“Ho recuperato la puntata di Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci. Lavorando con lei e con il gruppo, non ho mai scritto nulla per esempio del Cantante Mascherato ma questa volta una cosa la voglio dire. Il 17% mi pare un risultato notevole e non certo disastroso come qualcuno dice”. Inizia così l’analisi di Selvaggia Lucarelli – come riporta Coming Soon – partendo proprio dal risultato in termini di share che, come anticipato, dal suo punto di vista non sarebbe da considerare negativo.

“Ballando in alcune edizioni non è andato così lontano da questo risultato” – prosegue Selvaggia Lucarelli a proposito della prima puntata de Acchiappatalenti – “Per non parlare di altri programmi che sono costati due reni di Kim Kardashian”. E’ dunque a questo punto che la giornalista sottolinea quelli che a suo dire sarebbero i punti a sfavore del programma di Milly Carlucci, ‘bersagliando’ Wanda Nara e Sabrina Salerno. “Soprattutto considerato il fatto che ho visto una parte del programma e c’erano un pulcino che si spaccava il becco con una telecamera, Wanda Nara che guardava tutto con lo stupore del gatto che guarda l’oblò della lavatrice e Sabrina Salerno che non era in grado di aprire un pennarello”.











