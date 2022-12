Selvaggia Lucarelli stronca Iva Zanicchi: “Barzelletta squallida e sessista”/ Lei: “Sono così, non mi scuso”

Selvaggia Lucarelli critica Iva Zanicchi dopo l’ennesima barzelletta spinta a Ballando con le stelle

Iva Zanicchi torna in pista a Ballando con le stelle 2022 e si riaccende ancora una volta la polemica con Selvaggia Lucarelli. La giurata sbotta dopo il giudizio di Carolyn Smith che parla di emozioni ma non di ballo, lanciando una stoccata: “Ormai di ballo non si parla più quando si tratta di Iva Zanicchi.” Si rivolge dunque alla cantante, commentando la sua performance: “Io non so se c’è stata l’intensità, l’emozione, probabilmente sì, però di ballo ho visto veramente poco. Ho visto quattro passi in croce e siamo alla semifinale.”

Dalla danza però si passa alla polemica sull’ennesima barzelletta spinta della Zanicchi: “Detto questo, se vogliamo uscire dal ballo, io non faccio un passo indietro rispetto alla scorsa settimana. Quando tu hai raccontato di tuo padre era tutto molto bello ed era malinconico nel senso bello e profondo del termine. Malinconico però ha anche un’altra accezione che è quella che ho pensato ascoltando la tua barzelletta questa sera.”

Selvaggia Lucarelli contro Iva: “Questa sera la peggiore barzelletta detta”

Per Selvaggia Lucarelli Iva Zanicchi avrebbe dovuto fermarsi al racconto di suo padre e non raccontare l’ennesima barzelletta spinta: “Se tu avessi scelto questa sera di essere solo questa parte qui, di tuo papà, sarebbe stato tutto perfetto. Però ha scelto di essere ancora una volta quella che spinge l’acceleratore sul pedale della volgarità. Stasera la barzelletta era intrisa di sessismo, la peggiore raccontata, era squallida”

Iva Zanicchi questa volta replica a tono: “Io non mi devo scusare con nessuno, io sono quella che sono. Se questa è l’ultima puntata sono felice, è la puntata della nonna, siamo arrivati alla nona puntata e chi se ne frega! Vi pentirete, senza di me non sarà più la stessa cosa!”

