Selvaggia Lucarelli stronca Iva Zanicchi “Non balla!”/ Attacca la giuria e scatta la protesta

Selvaggia Lucarelli boccia Iva Zanicchi e riprende la giuria: “Devo abbassare la media”

Selvaggia Lucarelli non teme il giudizio altrui né di passare per antipatica, così quando Iva Zanicchi conclude la sua samba a Ballando con le Stelle 2022, esprime dissenso per i giudizi positivi dei suoi colleghi in giuria. Così, allo scopo di abbassare la media del suo punteggio, la giornalista le rifila un secco tre ma deve fare i conti con un Alberto Matano stupito e contrariato.

“Non meritava il 3″, afferma sicuro il commentatore di Raiuno. “Se tutti danno 8 o 9 io devo abbassare la media“, spiega la Lucarelli, che non risparmia bordate agli altri giurati, suggerendo loro di essere più coraggiosi con le palette. “Non posso essere sempre io a dire che Iva non balla bene come gli altri, diventa antipatico e fastidioso”, precisa Selvaggia.

Lucarelli, scontro con Mariotto a Ballando con le Stelle dopo la samba di Iva Zanicchi

La Lucarelli ritiene di interpretare al meglio il suo ruolo e lo stesso si aspetterebbe dagli alti membri della giuria. “Io interpreto questo ruolo ma vorrei anche che qualcun altro dicesse che Iva è simpatica ma che non le si può dare otto. Detto questo va bene così…”, conclude amareggiata. La risposta di Mariotto non si fa attendere: “Non sono d’accordo con Selvaggia, perché quella era una samba ed era fatta più che bene”, commenta. Divisioni nette, anzi nettissime, come evidenziato dalla padrona di casa, Milly Carlucci. “Rimarremo su sponde opposte del fiume”.

