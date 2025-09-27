Selvaggia Lucarelli stronca Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025: "Legnosa, spero mai più un ballo così": penalizzata dal maestro malato

Selvaggia Lucarelli stronca Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025: “Legnosa”

nella puntata di esordio di questa sera, sabato 27 settembre 2025, cimentandosi in un acrobatico Charleston che fa incetta di complimenti ed elogi da parte della giuria.: “È vero che sei la prima della serata e al primo ballo ma sinceramente spero che sarà anche l’ultimo perché non ne voglio vedere mai più.” E subito dopo ha rincarato la dose: “A dire il vero ti ho trovato un po’ legnosa, divertita è vero ma un po’…”

Si passa poi a Guillermo Mariotto: “Per entrare in pista, aprire la pista ecc…uno si aspetta qualcosa di più spumeggiante, l’unica cosa di spumeggiante erano gli occhi della Brilli però si può fare di meglio.” “Si può fare di meglio” ha ammesso l’attrice. Il giurato, tuttavia, non solo ha criticato l’esibizione di Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 ma soprattutto il suo ballerino Carlo Aloia: “È scarso come coreografia, è un numeretto… lo abbiamo già visto” Alla fine la giuria da un voto molto basso, 22 punti, con un 4 da parte di Carolyn Smith e dei 3 da parte di Lucarelli e Mariotto.



Ballando con le stelle 2025, giuria stronca Nancy Brilli: web l’acclama

Tuttavia mentre la giuria soprattutto Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno stroncato Nancy Brilli a Ballando con le stele 2025 il web in larga maggioranza ha preso le sue difese. L’attrice, infatti, ha avuto meno tempo rispetto agli altri per prepararsi perché il suo ballerino era ammalato e dunque ha iniziato ad allenarsi con una settimana di ritardo. “Mi è piaciuto un sacco l’entusiasmo di Nancy però sono d’accordo con Selvaggia, l’ho trovato un po’ legnosa.” “A me Nancy Brilli è piaciuta” “Nancy Brilli ha fatto il possibile è la corografia ad essere un’accozzaglia di roba davvero ai limiti dell’indecifrabile.”