Selvaggia Lucarelli pronta a tornare a Ballando con le stelle: com'è diventata una delle voci più riconoscibili dello spettacolo italiano

Ci siamo quasi: su Rai 1 sta per tornare Ballando con le stelle, e questa sarà un’edizione davvero speciale, la numero 20. Proprio in questi giorni iniziano a circolare i primi nomi ufficiali del cast, e già si preannuncia un’edizione esplosiva. Tra i concorrenti confermati, per ora, ci sono Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Barbara d’Urso. A valutarli, come sempre, ci sarà una giuria d’eccezione. Secondo le ultime anticipazioni, torneranno tutte le colonne storiche: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e, ovviamente, Selvaggia Lucarelli.

Era il 2016 quando Selvaggia è entrata nel cast del programma come giudice, portando fin da subito la sua ironia tagliente e la sua schiettezza. Da allora, la sua carriera è cresciuta di anno in anno, diventando una delle voci più riconoscibili dello spettacolo italiano. Come riportato nel suo blog “Stanza Selvaggia”, la Lucarelli è nata a Civitavecchia il 30 luglio 1974 e, dopo aver studiato al liceo classico, si è trasferita a Roma per frequentare il Conservatorio teatrale La Scaletta. Da lì, ha iniziato come attrice in tante produzioni teatrali, come La strana coppia con Anna Mazzamauro e Maria Paiato.

La svolta per Selvaggia Lucarelli, però, arriva nel 2003, grazie all’esplosione del suo blog, che la portò anche al grande pubblico. Da allora, infatti, la sua carriera è decollata tra televisione, radio, stampa e social media. Prima di tutto, è stata stata opinionista a L’isola dei famosi e Pomeriggio Cinque, per poi iniziare a scrivere per testate come Max, Panorama, Il Fatto Quotidiano e Domani. Recentemente, invece, ha aperto la sua newsletter “Vale tutto”, ottenendo un grandissimo successo. Per quanto riguarda la televisione, come menzionato precedentemente, dal 2016 fa parte della giuria di Ballando con le stelle.

“Il problema è che si sentono tutti Carla Fracci”, ha detto parlando dei concorrenti dello show di Rai 1, con i quali ha avuto spesso scontri diretti. Difatti, si è spesso trovata al centro di querelle con personaggi come Asia Argento, Alba Parietti, Alessandra Mussolini, Iva Zanicchi, Teo Mammucari e, nell’ultima edizione, Sonia Bruganelli. Negli anni, la Lucarelli è riuscita a conquistare sempre di più il pubblico di Ballando, diventando una presenza quasi insostituibile nello show. Con il suo stile diretto e tagliente, è capace di dare giudizi sempre puntuali, ma anche di intrattenere e accendere il dibattito in studio.