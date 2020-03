Selvaggia Lucarelli vs Alba Parietti/ “Dice state a casa ma ieri era a Courmayeur”

Anche nella puntata di Live non è la D’Urso di ieri, 8 marzo, si è a lungo parlato di Coronavirus. Tra gli ospiti in studio anche Alba Parietti, che ha espresso con forza il suo pensiero, scontrandosi anche col medico infettivologo e primario del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. In particolare la Parietti ha accusato il primario di dire il falso quando si stava parlando di misure necessarie da adottare per evitare la propagazione del virus Covid-19. “Bisogna stare a casa. – ha tuonato la Parietti, per poi aggiungere – In Lombardia si è arrivati al collasso, negli ospedali oggi si sceglie chi far vivere e chi far morire. Non ragionate per la vostra poltrona e il vostro c*lo“. C’è però chi fa notare che lei stessa, fino a un paio di giorni fa, non era a casa.

Selvaggia Lucarelli Vs Alba Parietti: “Non andate a sciare in piena emergenza!”

Come sottolinea Tpi e come riporta anche Selvaggia Lucarelli sui suoi social, Alba Parietti due giorni fa non era chiusa in Casa, bensì era a Courmayeur, come dimostrerebbero le foto pubblicate in questi giorni sul suo profilo Instagram. Un comportamento incoerente secondo molti, che l’hanno criticata per essersi scandalizzata del fatto che molti non rimanessero a casa propria nonostante l’emergenza del Covid-19. Tra questi anche Selvaggia Lucarelli (che con la Parietti ha già avuto in passato qualche scontro!) che dopo aver condiviso la notizia, ha ricordato agli italiani “Non andate a sciare e non andate in vacanza in piena emergenza.” Alba Parietti replicherà a queste accuse?





