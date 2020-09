Selvaggia Lucarelli vs Alessandra Mussolini/ “Un’imboscata”, la replica “tregua!”

A poche ore dall’acceso scontro in diretta tv tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, le due donne si sono ritrovate a discutere anche a Domenica In, nel corso del talk odierno legato alla trasmissione Ballando con le Stelle 2020. “Non sapevo ci fosse la Mussolini, questa è un’imboscata!”, ha accusato subito la giornalista e giudice del talent di Milly Carlucci, ospite in studio, rivolgendosi alla presenza in collegamento di Alessandra Mussolini, affiancata dal suo maestro di ballo, Maykel Fonts. “No no, giuro di no, non è un’imboscata”, si è prontamente giustificata la conduttrice Mara Venier. A farle eco anche la concorrente Alessandra che ha commentato: “Non capisco, un pochino di tregua, non è un’imboscata! Stiamo facendo un programma strepitoso, sai come sono fatta, mi devo sfogare e devo dire quello che penso ma è così bello riuscire a mettere un passo dietro l’altro”. La Mussolini ha poi spiegato il suo intervento di ieri sera, dopo l’esibizione: “Se sento cose stonate, devo dire la mia, ma devo essere divertita quindi tregua Selvaggia!”

SELVAGGIA LUCARELLI VS ALESSANDRA MUSSOLINI ANCHE A DOMENICA IN

Mara Venier ha tentato di porre la pace tra il giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, e Alessandra Mussolini: “Io non ho mai visto Selvaggia così pacifica, sei stata forte eh?”, ha detto rivolgendosi alla concorrente. “Sabato scorso tu non avevi accettato le provocazioni e Selvaggia non ha accettato le tue, ma siete due donne intelligenti”. “Vorrei una treguetta, che devo fare avere la tregua o devo sfogarmi?”, ha domandato retorica la Mussolini. Selvaggia ha quindi spiegato anche la sua reazioni di ieri sera: “La polemica di ieri era totalmente strumentale, non ho mai detto che non può mettere il babydoll di pizzo, ma secondo me quell’abbigliamento non somiglia alla sua personalità, non ci azzecca nulla, lei è una donna prorompente, vestita da bambolina non è una idea vincente, ieri infatti stava molto meglio”. Quindi la giornalista ha precisato: “francamente buttarla sul femminismo è stata una cosa pretestuosa e del tutto antipatica. Con me questi giochini non attaccano”. Pronta la replica di Alessandra: “Questa trasmissione Selvaggia la fa da un po’ perchè non capisce che i vestiti non li scegliamo noi? Ti piace Conticini, lui ti va sempre bene? Perchè lui vuol fare quello che vuole? Ma i costumi li decide la costumista! Ora devo prendermi anche della milf”, ha protestato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA