Selvaggia Lucarelli Vs Alessia Marcuzzi, lite per un like/ “Non sono collega tua!”

E’ scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessia Marcuzzi sui social in una serata in cui l’attenzione era tutta impegnata sul trash e sul Festival dell’inclusione messo insieme da Amadeus. Proprio Sanremo 2020 è stata la causa di questo scontro che non è sfuggito ai patiti delle liti social e che ha visto come protagoniste proprio Selvaggia Lucarelli e Alessia Marcuzzi anche se c’è chi è pronto a giurare che sia proprio la giornalista l’unica colpevole a discapito della conduttrice che ha provato a diffondere pace e amore fino alla fine ma senza successo. Ma cosa ha creato così tanto scalpore e confusione? E’ presto detto, un like. Ebbene sì a quanto pare le guerre nella società del 2.0 prendono il via anche da questo ma a spingere Selvaggia Lucarelli a mettere i puntini sulle i è stato un “innocuo like” che Alessia Marcuzzi ha messo ad un commento che recitava: “Alessia quando leggo qualcosa di tuo so che ci sarà sempre il sorriso a differenza di qualche tua pseudo collega criticola come Selvaggia Lucarelli”.

SELVAGGIA LUCARELLI VS ALESSIA MARCUZZI: “NON SONO UNA TUA COLLEGA”

Il like che Alessia Marcuzzi ha spinto Selvaggia Lucarelli subito a reagire ricordando alla conduttrice che lei non è una sua collega: “Vedo il like di Alessia ma sbaglia: io non sono una sua collega”. Un emoticon con tanto di occhiolino sembra una vera e propria frecciatina che la Marcuzzi non si fa ripetere due volte scusandosi per aver messo il like senza aver letto tutto il tweet e senza tenere conto del tag che non aveva visto ma alla fine rimarca: “Se ti sei sentita presa in causa hai fatto tutto da sola e questo mi fa sorridere ancora di più. Love u Collega!”. Alla fine poi la Marcuzzi risponde ancora alle critiche al grido di: “Ma secondo te io vedo tutti i tag che mette la gente? Pensavo fosse un complimento e ho messo il cuore, davvero non state bene!”.

