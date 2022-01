Selvaggia Lucarelli vs Andrea Damante/ “Spero che le discoteche si ricordino di lui…”

Selvaggia Lucarelli si è schierata contro Andrea Damante, noto ex tronista, dj ed ex fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis. Secondo la giornalista e giudice di Ballando con le stelle, Damante avrebbe tenuto dei comportamenti in questi mesi che avrebbero fatto andare su tutte le furie la stessa. In particole, come scrive il quotidiano Libero sul suo sito online, sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia tradito alcune regole anti contagio riguardanti il distanziamento. “Spero che le discoteche si ricorderanno di questo signore”, scrive la Lucarelli su Instagram. Ma vediamo nel dettaglio la stories pubblicata: “Non seguo questa gente – riferendosi appunto a Damante – ma una cosa la so con precisione: dalla seconda ondata con le feste in Sardegna ad oggi, la persona su cui mi sono arrivate più storie, più video, più segnalazioni è Andrea Damante”. Poi la Lucarelli prosegue scrivendo: “E non a caso ha preso più volte il Covid, che evidentemente considera un inciampo nella sua vita dorata”.

Secondo la giornalista, Andrea Damante non sarebbe quindi un esempio da seguire, come scrive poi sempre nella stessa stories social: “Non aggiungo altro, solo che se tutti avessero avuto il suo stile di vita in questi due anni, non saremmo usciti più di casa. E invece molti di noi sono stati responsabili, anche per permettere a lui di mettere (male) due dischi. Spero che le discoteche si ricorderanno di questo signore. Naturalmente quando riapriranno, mentre lui fa festa in locali che si improvvisano discoteche”.

SELVAGGIA LUCARELLI VS DAMANTE: LE ACCUSE E IL PRESUNTO FESTINO

Insomma, evidentemente la Lucarelli sa qualcosa che noi non sappiamo, avrà visionato filmati e visto fotografie precise, che l’hanno spinta a questo sfogo. Ovviamente attendiamo anche la replica del diretto interessato, che potrebbe smentire queste accuse neanche troppo velate, nel frattempo, è certo che lo stesso Andrea Damante sia risultato positivo al covid a Capodanno, trascorrendolo in quarantena assieme alla sua compagna, Elisa Visari. “Ma c’è un altro dettaglio – aggiunge l’edizione online del quotidiano Libero – alla festa incriminata sarebbero stati presenti altri due personaggi: Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e il fidanzato Ignazio Moser”.

