Selvaggia Lucarelli Vs Barbara d’Urso/ “Disturbante!”, poi tira in mezzo Zingaretti..

Selvaggia Lucarelli prende di nuovo la parola contro Barbara d’Urso e questa volta per la versione mamma sexy di Maria Monsè. La starlette ha postato una foto in costume sui social petto a petto con la figlia minorenne e poi è sbarcata proprio a Pomeriggio5 per parlare della cosa e sottolineare il fatto che non c’è niente di male ad essere madre e volersi mettere in mostra. Inutile dire che la foto e la discussione hanno subito alzato le temperature nello studio della conduttrice ma anche sui social dove la giornalista ha preso subito la palla al balzo per inveire contro di la Monsè e poi anche chi, come la d’Urso, è reo di “portare in tv questa roba, il mondo di questa tizia”.

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso sui social: “Disturbante!”

Come se non bastasse, Selvaggia Lucarelli ha poi continuato il suo affondo contro la conduttrice postando proprio la foto incriminata di Maria Monsè e il suo intervento a Pomeriggio5: “C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo. E per “questo”, oltre la foto che neppure commento, oltre alle copertine con la figlia quattordicenne di cui mostra i ritocchi dal chirurgo, intendo dire che nessuno dovrebbe portare in tv questa roba..”. Alla fine tira in mezzo anche il Presidente Zingaretti che nei giorni scorsi ha difeso la televisione della d’Urso e che poi ha annunciato le sue dimissioni: “Ha fatto bene Zingaretti a dimettersi. Chiunque difende la tv della D’Urso in un paese serio dovrebbe dimettersi, a pensarci bene”.



