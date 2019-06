Selvaggia Lucarelli Vs Barbara d’Urso/ “Intervista alla Perricciolo registrata!”

Mentre a Live non è la d’Urso, Barbara d’Urso intervista Pamela Perricciolo, su Twitter Selvaggia Lucarelli scrive un pungente messaggio. La giornalista, nota per non avere peli sulla lingua, si esprime proprio su quanto sta andando in onda su Canale 5, lanciando una vera bomba. “Comunque la d’Urso continua a dire ‘tra poco chiederò alla Perricciolo, ‘tra poco in diretta’ e così via, ma l’intervista è stata registrata prima della diretta.” scrive la Lucarelli, che poi aggiunge “La Perricciolo chiederà scusa e tanti cari saluti. Fatto sta che hanno avuto paura di mandarla in diretta”. Previsione che in effetti si realizza in pieno, visto che Pamela conclude la sua chiacchierata scusandosi con il pubblico per le sue colpe.

Selvaggia Lucarelli punge Barbara d’Urso: “Il tema Mark Caltagirone è esaurito!”

Selvaggia Lucarelli non si ferma qui. Dopo aver dichiarato che l’intervista a Pamela Perricciolo – che Barbara d’Urso ha ribadito più volte essere in diretta – in verità non lo è, continua a pungere la conduttrice di Canale 5. Al primo si aggiunge anche un secondo tweet, che recita: “Io volevo dire che questa intervista alla Perricciolo è una gigantesca e pallosissima supercaz*ola, per giunta registrata, in cui non si capisce nulla perché mezza verità è mescolata a un sacco di fuffa. Il tema Mark Caltagirone è esaurito. Buonanotte”. La frecciatina alla d’Urso, che nel suo show del mercoledì in prima serata è da molte settimane che tratta l’argomento Caltagirone, è ben chiara. Chissà se la d’Urso replicherà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA