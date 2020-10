Selvaggia Lucarelli Vs Barbara d’Urso/ “Modelli diseducativi in tv e danni culturali”

Selvaggia Lucarelli continua ad inveire via social contro Barbara d’Urso. La giornalista lo ha fatto proprio domenica sera subito dopo il siparietto di Fabrizio Corona gridando allo scandalo, ma adesso lo fa postando quella che sembra essere una più attenta analisi che allarga la questione a quella che definisce “la fetta del Paese più povera di strumenti” e che dovrebbe imparare educazione e modo giusto di comportarsi con la tv. Su questo il dibattito è sempre aperto, ormai da anni tutti si interessano della tv e della sua funzione educativa o, al contrario, diseducativa, e oggi è Selvaggia Lucarelli a tirare fuori il famoso dualismo puntando il dito contro Barbara d’Urso rea di aver portato in tv “modelli diseducativi” su cui un “giorno, finita la sua carriera dovrà interrogarsi” facendo i conti con “danni culturali incalcolabili”. Ma davvero ancora ci si deve affidare al fatto che la tv debba educare i giovani? Che le famiglie contino sui programmi di intrattenimento per fare “didattica”?

Selvaggia Lucarelli Vs Barbara d’Urso

Siamo sicuri che la risposta sia no ma Selvaggia Lucarelli non si ferma e mette insieme gli ospiti di Barbara d’Urso a Live di domenica per fare una sorta di minestrone diseducativo che sta rovinando non solo la tv ma anche chi segue le sue trasmissioni e alla fine rilancia: “Credo che un giorno, quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perché della morbosa, sinistra attrazione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbrutimento della fetta del paese più povera di strumenti. Un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni”. Arriverà la risposta di Barbara d’Urso questa volta o farà ancora finta di niente facendosi scivolare addosso queste parole?



