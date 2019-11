Selvaggia Lucarelli vs Barbara D’Urso/ “Vladimir Luxuria farebbe bene a non andare…”

Prosegue la querelle a distanza fra la nota giornalista e personaggio televisivo, Selvaggia Lucarelli, nonché la conduttrice televisiva e regina di Canale 5 Barbara D’Urso. L’argomento di discussione è l’ex parlamentare Vladimir Luxuria, o meglio, l’attacco che la stessa ha ricevuto in occasione dell’ultima puntata della trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, da parte di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte, per chi si fosse perso il siparietto andando in onda in diretta tv, ha discusso animatamente con Vladimir ricordando un periodo non proprio piacevole della vita di quest’ultima. Il giorno seguente l’accaduto, la Lucarelli era intervenuto via social, dicendo la sua sull’argomento e rivolgendosi direttamente alla D’Urso: “Se alzando l’asticella del trash verso l’infinito e oltre il tuo programma va comunque male, forse dovresti provare ad abbassarla. Tanto i nani e le ballerine, sotto, ci passano lo stesso”.

SELVAGGIA LUCARELLI VS BARBARA D’URSO: “VLADIMIR LUXURIA HA RICEVUTO UN ATTACCO SCHIFOSO”

Quindi era stata la D’Urso, in settimana, a mandare un caloroso abbraccio a Luxuria, approfittando della messa in onda di un servizio sull’omofobia: “Voglio mandare un abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria – le parole durante Pomeriggio 5 – perché c’è rimasta male del fiume in piena che è stato Sgarbi l’altra sera. Nessuno riesce a fermarlo. Ci siamo scritti l’altra notte al termine della trasmissione, ci siamo mandate dei cuori su WhatsApp. Mi dispiace che sia accaduto in una mia trasmissione, ci siamo già scritte con Vladimir e ci vedremo molto presto”. Oggi la Luxuria sarà ospite presso “Domenica Live” per tornare sull’argomento Sgarbi, omofobia, e la Lucarelli ha voluto nuovamente intervenire, scrivendo su Instagram: “Voglio bene a Vladimir Luxuria e gli attacchi che le hanno rivolto sono stati schifosi, ma il miglior modo per difendere le proprie idee e la propria dignità è non andare in certi salotti. Bisogna imparare a scegliere, nel tempo, ciò di cui non si vuole essere complici”. La D’Urso replicherà?

