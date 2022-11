Selvaggia Lucarelli vs Carolyn Smith; “Sparla dei colleghi”/ Botta e risposta…

Selvaggia Lucarelli accusa Carolyn Smith: “Quanta eleganza…”

Selvaggia Lucarelli stronca Carolyn Smith. A Ballando con le Stelle c’è sempre stata una tensione molto alta tra le due giurate e alcuni giurano che le due non si sopportano a vicenda. Durante il programma, entrambe hanno manifestato i loro pareri spesso discordanti e sembra che i battibecchi siano proseguiti anche lontano dalle telecamere. In un’intervista recente a Tv Sorrisi e Canzoni, Carolyn Smith ha attaccato Selvaggia Lucarelli specificando di trovar insopportabile il fatto che pretenda di mettere bocca sui giudici tecnici da lei dati: “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici, è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”.

Carolyn Smith ha anche polemizzato su Lorenzo Biagiarelli: “Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia”. Le parole di Carolyn devono aver ferito però Selvaggia Lucarelli che ha voluto commentare le dichiarazioni della collega in una storia Instagram: “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora”. Nella prossima puntata di Ballando con le Stelle ci sarà uno scontro in diretta? Cosa dobbiamo aspettarci?

Carolyn Smith ha più volte ammesso di essere innervosita dai commenti di Selvaggia Lucarelli. Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Carolyn ha sottolineato di aver avuto bisogno di contare fino a dieci in alcune situazioni per evitare di arrabbiarsi: “Devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare”.

Carolyn ha poi spiegato di non apprezzare particolarmente i battibecchi che possono scoppiare tra i giurati durante il programma di Ballando con le Stelle: “I battibecchi mi dispiacciono perché “Ballando” è un programma fatto bene, per famiglie, che unisce nonni, genitori e nipoti. Perciò cerco di dare voti giusti, giudicando soltanto l’esibizione e guardando la coppia che c’è in pista. Non vado a simpatie o antipatie. Conta l’empatia: valuto se il concorrente, oltre a fare i passi giusti, ci mette l’anima”. In merito alla bagarre su Enrico Montesano, Carolyn ha dichiarato di aver condiviso la decisione della Rai.

