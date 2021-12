Selvaggia Lucarelli vs Chiara Nasti/ “Spaventa follower su vaccino ma non dice che…”

L’influencer Chiara Nasti torna a far parlare di sé e fa arrabbiare Selvaggia Lucarelli. Questa volta il motivo sarebbe da attribuire alle esternazioni della ragazza sui vaccini anti Covid e sui suoi dubbi in merito alle presunte reazioni avverse nei giovani. La Nasti, nel dettaglio, ha parlato di video visti con protagoniste ragazze che “avranno problemi per tutta la vita” ma anche di persone che conosce e che in seguito al vaccino “hanno avuto problemi non indifferenti”.

Sebbene abbia ammesso di non essersi mai espressa in merito a questo tema, Chiara Nasti ha voluto esporsi facendo una precisazione, come riferisce Biccy.it: “Con quello che dico non voglio condizionare nessuno e nessuno deve prendere qualcuno come esempio, ma semplicemente ragionarci e arrivarci da solo. Avere una propria testa per pensare a cosa è meglio per se stesso”. Le sue parole, tuttavia, hanno scatenato l’ira di Selvaggia Lucarelli, la quale nelle passate ore è intervenuta sul suo profilo Instagram con un post ed una Story, riprendendo le dichiarazioni dell’influencer.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Nasti e le sue dichiarazioni sul vaccino

Replicando direttamente alle dichiarazioni riferite ai dubbi di Chiara Nasti sui vaccini anti Covid, Selvaggia Lucarelli ha commentato attraverso una sua Instagram Story in modo critico: “Qualcuno spieghi a Chiara Nasti, che continua a spaventare i suoi milioni di follower sul tema vaccino, che rischia molto più chi si sottopone a continue operazioni di chirurgia plastica con annesse anestesie”. Quindi una frecciata non indifferente rivolta alla ragazza: “Lei ne sa qualcosa visto che ha iniziato col seno a 17 anni”, sottolineando con non l’abbia mai sentita parlare dei rischi dell’anestesia.

Il discorso è poi proseguito in un post dove Selvaggia Lucarelli, riprendendo le parole della Nasti ha scritto: “Chiara Nasti, 2 milioni di follower, ci spiega che è pieno di suoi coetanei rovinati da reazioni avverse ai vaccini. Naturalmente lo dice alla luce dei suoi numerosi approfondimenti sul caso e delle sue inchieste pubblicate sulle principali testate nazionali che smentiscono la scienza”. La giornalista ha poi ribadito la precedente critica sulla mancanza di esternazioni relative alle reazioni avverse dell’anestesia totale e locale per le operazioni di chirurgia estetica visto che “con la medicina estetica mi sembra avere una certa confidenza. Di sicuro più che con i vaccini”, concludendo con un’altra frecciatina: “Per andare sull’isola dei famosi quanti vaccini hai fatto?”.

