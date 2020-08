Selvaggia Lucarelli Vs Damante e Moser/ Senza regole in discoteca: “Due geni!”

Niente mascherine, niente distanziamento sociale e una folla di giovani, vicinissimi e intenti a scatenarsi. È quanto si vede in un video che mostra la serata in una discoteca in Sardegna alla quale hanno partecipato alla consolle Andrea Damante e Ignazio Moser. Immagini che hanno attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, che sul tema è particolarmente attenta in questo periodo tanto delicato. La giornalista ha mostrato ai follower le immagini della serata e dei tantissimi presenti, tutti sprovvisti di mascherina nonostante l’assenza totale del distanziamento, compresi Ignazio Moser e Damante. “Tutti con la mascherina – ha commentato allora ironicamente la Lucarelli attraverso alcune Ig Stories pubblicate sul suo profilo Instagram – compresi i due geni”.

Selvaggia Lucarelli attacca Moser e Damante in discoteca

Chiaramente “i due geni” per Selvaggia Lucarelli sono proprio Andrea Damante e Ignazio Moser, intenti a scatenarsi alla consolle, senza seguire alcuna norma anti-Covid. Ma i due ex gieffini non sono gli unici ad essere finiti nel mirino della giornalista, che ha invece portato a galla non poche situazioni pericolose, tra assembramenti e totale indifferenza alle regole imposte dal governo. “Questa è la sfida – ha precisato Selvaggia sui propri account social – e voi che l’avete persa, farete perdere tutti. Compresi voi stessi”. Frecciatine sono arrivate anche ad Elettra Lamborghini, che ha poi deciso di annullare tutti i suoi concerti per il pericolo virus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA