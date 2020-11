Selvaggia Lucarelli vs De Magistris/ Video, lei: “Complottista per attaccare De Luca”

Botta e risposta infuocato tra Selvaggia Lucarelli e Luigi De Magistris a Piazzapulita. La giornalista ha criticato duramente la gestione del sindaco di Napoli, a suo avviso più attento a colpire il governatore Vincenzo De Luca più che all’emergenza sanitaria: «Il primo ad aver contestato un’ordinanza di De Luca che imponeva l’uso delle mascherine all’aperto è stato De Magistris, che si è azzardato a dire che le mascherine non fanno bene alla salute. Questa è una teoria molto cavalcata da negazionisti e complottasti, è un suo virgolettato. Mi sembra che le opinioni di De Magistris si modulino sull’andamento delle opinioni di De Luca, sono sempre opposte a quelle di De Luca. Non sono una fan di De Luca ma questo va detto». E ancora: «Durante le Regionali ha detto che De Luca ha minimizzato il problema, perché già a giugno si sapeva che la Campania era in una situazione molto grave ed i positivi stavano aumentando. Perché allora ha criticato una per una tutte le ordinanze di De Luca a partire da maggio?».

SELVAGGIA LUCARELLI VS DE MAGISTRIS: IL VIDEO

Selvaggia Lucarelli ha poi evidenziato contro De Magistris: «Ha criticato anche l’ordinanza che chiudeva i locali alle 23, le ha chiamate le sfogliatelle. Ha detto che bisognava aprire gli stadi e mandare lì 13 mila abbonati del Napoli, ,ma tutte queste cose De Magistris se le ricorda o no?». Non è tardata ad arrivare la replica del primo cittadino di Napoli: «Io ho detto solo che è giusto rendere le mascherine sempre obbligatorie, ritenevo che quando uno cammina da solo di notte o alle 4 di mattina potrebbe non essere necessario». Poi sul presidente De Luca: «Io ho criticato pubblicamente e in tutte le sedi istituzionali tutte le ordinanze di De Luca, da Ferragosto c’è stato un aumento rilevante ma il presidente in piena campagna elettorale diceva che la situazione era sotto controllo. Dopo la campagna elettorale, solo in quel momento, sono partite le delibere per fare l’assistenza domiciliare, i tamponi e il blocco dei ricoveri».





