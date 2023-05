Selvaggia Lucarelli vs Fabrizio Corona “Che schifo…”/ Lui “Mediocre e irrilevante”

Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona, nuova lite social

Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona, storia di un altro scontro. Sempre via social. Stavolta tutto è partito da alcune foto di Diletta Leotta ad Ibiza con il compagno. Le ha pubblicate l’ex re dei paparazzi nel suo gruppo Telegram, sottolineando che il corpo della conduttrice non sembra lo stesso di quello mostrato dalla stessa su Instagram. Dalle dichiarazioni dell’imprenditore è nato un articolo del Corriere della Sera, contro cui si è scagliata la giornalista, che in un tweet ha indirettamente attaccato anche Corona: “Bodyshaming è riprendere ancora quello che scrive quell’essere sulla principale testata nazionale, anziché destinare questo schifo all’oblio che merita“. Dunque, per Lucarelli andava ignorato l’intervento di Corona per non commettere lo stesso errore.

Poche ore dopo è arrivata la replica dell’imprenditore, sempre tramite Telegram: “Ecco qui, un ‘essere’ che pensa di avere una mente eccelsa, ma non racconta le sue vere dinamiche. Ecco cosa penso. Questi personaggi sono intenti a segnalarci sfruttamenti, ingiustizie, disuguaglianza e diritti“, ha esordito Fabrizio Corona nel suo post. Quindi, l’attacco a Selvaggia Lucarelli: “Poi la verità è che alla fine di una carriera mediocre da personaggio televisivo (ballando con… cacciata) mediocre come pseudo giornalista, dimenticata come podcaster, irrilevante come influencer, decide di creare un personaggino televisivo per andarci a guadagnare con un libro dal sapore di: “devo pagare il mutuo”“.

La replica di Fabrizio Corona a Selvaggia Lucarelli

La replica di Selvaggia Lucarelli si è rivelata un attacco durissimo contro Selvaggia Lucarelli, che però si ferma a Telegram, visto che non intende spostarsi su Twitter per risponderle. “Il giro di questi fenomeni è una sorta di enclave, infatti se poi ci abbini la “fidanzata di quello dei Maneskin” che pensa di essere la Ferragni, che ci fa lo storytelling di questa coppia alternativa problematica e pseudo rock and roll. Nella foto, vedete la differenza tra Instagram e la realtà. In tutti e due i casi abbiamo lo stesso tipo di essere. Quindi cara Selvaggia, non aprirò Twitter per rispondere alle tue menatine. Aspetto di vedere i tuoi futuri successi! Essere superiore“, ha aggiunto l’ex re dei paparazzi. Poi ha rilanciato su Instagram: “Cara Selvaggia, come al solito la tua è una contraddizione in termini. Le tue rimangono voci dall’oblio… visto che ormai brancoli tra un click baia e un altro alla ricerca disperata di una credibilità giornalistica annacquata da valzer, mazurche e gossip becero. Nemmeno Twitter ti salverà“. Per ora la giornalista non ha replicato all’imprenditore, ma considerando i precedenti tra i due, questo botta e risposta potrebbe non restare un caso isolato. Del resto, che tra i due non corra buon sangue, è storia nota.

