Selvaggia Lucarelli Vs Fabrizio Corona/ “Personal trainer a casa nonostante divieti!”

Un video alza di nuovo un polverone di polemiche su Fabrizio Corona che, costretto in casa come tutti gli italiani per via della quarantena, ha deciso bene di far arrivare a casa il suo personal trainer per non perdere la forma e fare i suoi esercizi quotidiani. Al grido di “Gli italiani che ne se fregano”, la Lucarelli ha voluto condividere il video in cui si vede il personal trainer che arriva in moto e poi tutti gli esercizi fatti in un pomeriggio di allenamenti proprio a casa dell’ex re dei paparazzi. Il video che dura poco più di un minuto e mezzo è diventato motivo di polemiche proprio per via della Lucarelli che ha voluto sottolineare come per Corona forse le regole della quarantena per via del Coronavirus forse non solo valide e che, in barba al decreto, il suo personal trainer si sia spostato senza una valida ragione.

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO FABRIZIO CORONA SUI SOCIAL

Secondo Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di prendere di mira gli “italiani che se ne fregano”, Fabrizio Corona ma, soprattutto il suo personal trainer, avrebbe trasgredito alle regole di divieto governativo spostandosi senza un vero motivo che sia di salute o di lavoro. Forse il personale trainer in quanto tale ha possibilità di spostarsi per raggiungere il suo cliente? Il dubbio rimane anche se poi guardando il video sembra proprio che i due non abbiano nemmeno indossato i guanti e la mascherina, in ogni caso c’è stata una trasgressione? Non ci rimane che attendere una risposta se arriverà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA