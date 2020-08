Selvaggia Lucarelli vs Gabriele Parpiglia/ “Senza mascherina, al Billionaire…”

Polemica social tra Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia, a seguito dell’indiscrezione secondo cui Rosalinda Celentano e Samuel Peron, tra i protagonisti di “Ballando con le Stelle”, erano positivi al test per il Coronavirus. Con un post apparso sul proprio profilo Instagram, la giornalista e opinionista di TPI e de Il Fatto Quotidiano ha voluto rispondere all’accusa, definita “simpatica e geniale”, del collega di “Chi” secondo il quale la Lucarelli non avrebbe citato tra gli influencer che usano il Covid-19 per fare autopromozione due persone che si sono realmente ammalate. “A parte il suo ben noto e temutissimo (non da me) rancore che si tramuta sempre in tentativi di coinvolgere il lavoro altrui” attacca la Lucarelli nel suo lungo post “non ha capito il senso del mio racconto, il che non mi stupisce”: la giornalista inoltre ricorda pure che a “Ballando con le Stelle” vengono fatti tamponi a tutti una volta a settimana ma a suo dire il programma non può certo trasformarsi in una sorta di badante di coloro che vi partecipano.

SELVAGGIA LUCARELLI ‘PUNGE’ GABRIELE PARPIGLIA: “INDOVINATE CHI E’ CHE…”

L’invettiva di Selvaggia Lucarelli contro Gabriele Parpiglia continua ricordando al collega che, come da screenshot allegato al suo post su Instagram, era stata proprio lei tra i primi a dare la notizia della positività del ballerino Peron che peraltro non era in vacanza ma lavorava come direttore artistico al Grand Hotel. E in relazione invece a Daniele Scardina, ovvero ‘King Toretto’, la Lucarelli spiega di non averlo citato perché “non ho mai visto le sue lezioni di vita sui social o storie esilaranti sulla sua quarantena” e a tal proposito cita tutta una serie di personaggi VIP che lei non ha citato perché a suo dire la sua non era una lista dei positivi ma di “quelli che dicevano e facevano le cose più surreali”. E poi conclude con la stilettata: “Tipo quel giornalista che ci insegnava come comportarci con un’epidemia in corso e poi in Sardegna, senza mascherina, abbracciava, baciava, andava al Billionaire…” scrive la Lucarelli invitando i follower di fare lavorare l’immaginazione per capire di chi stia parlando e dando loro un indizio suggerendo di riguardarsi le foto dell’estate 2020 nella gallery accanto in cui Parpiglia è onnipresente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA