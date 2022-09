Selvaggia Lucarelli vs Maria Grazia Cucinotta/ “Usi visibilità per beneficenza colta”

La discussione tra Maria Grazia Cucinotta e Selvaggia Lucarelli è andata avanti e le due sono state nuovamente protagoniste di un’accesa discussione. Il dibattito tra le due è iniziato quando Selvaggia Lucarelli ha mosso dei dubbi sulla raccolta fondi di Pasquale e Rossana, genitori della piccola Melissa affetta da SMA di tipo 1.

L’opinionista ha intrapreso una battaglia contro coloro che utilizzano i minori per chiedere denaro sul web per fare in modo che tutto sia rendicontato e dichiarato. Al contrario della Lucarelli, Maria Grazia Cucinotta si è schierata con i due genitori e andando contro Selvaggia Lucarelli scrivendo un messaggio ai due genitori: “Non capisco a quale titolo dobbiate dare spiegazioni ad una persona che neanche conoscete di come state cercando di salvare la vita di Melissa“.

Selvaggia Lucarelli replica a Maria Grazia Cucinotta

Qualche ora fa Selvaggia Lucarelli è tornata sul tema pubblicando un post molto lungo e dettagliato sugli eventi accaduti in passato invitando Maria Grazia Cucinotta a cambiare atteggiamento. La Lucarelli ha scritto: “Nell’ultimo anno ho contattato molte famiglie per avere delucidazioni sulla gestione del denaro, perchè quando si parla di malattie e bambini malati c’è un giro di soldi impressionante, purtroppo non accompagnato da altrettanta trasparenza”.

Infine Selvaggia Lucarelli ha replicato in maniera pungente anche a Maria Grazia Cucinotta: “Ricordo alla Cucinotta (madrina di questa storia) che anche i soldi sono stati chiesti a milioni di sconosciuti, i quali hanno il diritto di sapere come sia stata gestita la loro generosità. Questa, in teoria, è la regola base di tutte le raccolte fondi fatte come si deve”. E rivolgendosi in prima persona all’attrice ha scritto: “La invito a utilizzare la sua visibilità per insegnare la beneficenza colta e consapevole”.

