Selvaggia Lucarelli Vs Nina Moric/ “In tv pagata per sput*anare suo figlio Carlos!”

Nella prima puntata di Domenica Live, Barbara D’Urso ha ospitato Nina Moric che si è espressa in merito alla scomparsa del suo ormai ex fidanzato Luigi Mario Favoloso. La modella croata ha rilasciato dichiarazioni shock secondo le quali il suo ex avrebbe picchiato lei e suo figlio Carlos Maria Corona. Dichiarazioni che hanno scosso l’opinione pubblica, suscitando sul web un acceso dibattito. Tra coloro che hanno espresso la propria opinione in questo senso c’è Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista si è espresso in modo critico nei confronti della Moric e, soprattutto, rispetto al coinvolgere in questa delicata vicenda suo figlio Carlos. D’altronde la modella ha sempre voluto tenere lontano dal mondo del gossip e della tv suo9 figlio, come da lei stessa ammesso in passato e proprio in interviste televisive.

Selvaggia Lucarelli attacca Nina Moric: “Ma la privacy di Carlos?”

Selvaggia Lucarelli ha affidato a Twitter il suo pensiero in merito alle dichiarazioni rilasciate da Nina Moric a Domenica Live. “In tutto questo la moric va in tv pagata a sputtanare la vita di suo figlio. – esordisce la giornalista, che prosegue – Ma la privacy di questo bambino, tra chi lo espone sui social con quei video mesti e la madre che racconta in tv che il ragazzino prende botte dal suo fidanzato? Quando si fermerà ‘sta roba? Dio santo.” conclude, palesemente contrariata, la Lucarelli. Intervento che ha trovato il consenso di molti lettori e che potrebbe trovare anche la replica della Moric che, solitamente, non si tira indietro di fronte alle accuse che arrivano dai social.

