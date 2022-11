Selvaggia Lucarelli vs Ore 14 “Occhiatacce a intervistato”/ Milo Infante “Beata lei…”

Sullo sfondo del giallo per la morte di Paolo Stasi, il 19enne ucciso a Francavilla Fontana (Brindisi) con due colpi di pistola, scoppia una polemica giornalistica. Da un lato Selvaggia Lucarelli, che sui social ha segnalato una stranezza in merito ad un’intervista di un’inviata di Ore 14, e Milo Infante, che il programma di Rai 2 lo conduce. La vicenda riguarda, dunque, il collegamento in diretta con Nicole Di Giulio, in Puglia per intervistare due amici della vittima. Ad un certo punto in studio si chiedono se non fosse strano che i due amici non sentissero Paolo da due settimane. “Più che altro una volta finita la scuola abbiamo perso i contatti… quindi non ci siamo sentiti“, risponde uno dei due ragazzi intervistati.

La pausa intercorsa in questa affermazione è legata all’occhiataccia lanciata da Nicole Di Giulio, che è il motivo dell’attacco di Selvaggia Lucarelli a Ore 14. Nonostante quell’occhiataccia, il ragazzo ha terminato la sua affermazione. “No, voi vi siete sentiti il giorno prima, voi lo chiamavate…“, interviene Nicole Di Giulio, che poi si rivolge all’altro ragazzo.

IL BOTTA E RISPOSTA TRA SELVAGGIA LUCARELLI E MILO INFANTE SUI SOCIAL

“Tu mi dicevi che lo chiamavi sempre, quindi tu sei più stretto. Quante volte a settimana vi sentivate?“, ha chiesto allora Nicole Di Giulio all’altro ragazzo, che ha risposto spiegando che continuavano a messaggiarsi. Ma è su quello sguardo che si sofferma Selvaggia Lucarelli: “La giornalista che lancia occhiatacce e suggerisce la risposta all’intervistato, in un caso di cronaca nera. Il livello del giornalismo è sempre più preoccupante“, ha twittato la giornalista di Domani. Una critica che Milo Infante non ha digerito, tanto da aver replicato su Instagram annunciando che risponderà in maniera più articolata nella puntata di domani di Ore 14. “Ha ragione Selvaggia. Basta con giornalisti che emettono sentenze. Beata lei che ha capito tutto. Domani a Ore 14 la nostra risposta“, ha scritto Milo Infante su Instagram, in un post che riprende proprio il tweet di Selvaggia Lucarelli. Dunque, non resta che attendere domani. Nel frattempo, sui social si sono già scatenati.

