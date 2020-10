Selvaggia Lucarelli vs Parpiglia “condivide bufala”/ Video PS Sacco vuoto? La verità

Nella giornata di ieri, mercoledì 28 ottobre, è diventata virale la notizia, con tanto di video annesso, che mostrerebbe il Pronto Soccorso Sacco di Milano “vuoto” e senza alcun flusso di ambulanze per Covid. A riprendere la struttura sarebbe stata una ragazza definita “negazionista”, accompagnata nell’impresa da un’altra donna. Il loro obiettivo sarebbe stato quello di sottolineare come alcuni addetti ai lavori in ambito sanitario e giornalistico stiano continuando a fare del puro “terrorismo” sull’emergenza Covid in atto. A condividere il video sui propri profili nelle passate ore è stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia, molto attivo sui social con notizie legate all’emergenza sanitaria in corso e che probabilmente sarebbe incappato anche lui nella notizia oggi classificata come bufala e ripresa anche dal portale Bufale.net. A cogliere l’errore da parte del giornalista è stata la collega Selvaggia Lucarelli che attraverso le sue Instagram Stories ha attaccato più o meno velatamente Parpiglia. “Il video delle due esaurite che si sentono croniste d’assalto al pronto soccorso del Sacco è una bufala”, ha scritto la giurata di Ballando con le Stelle, mostrando successivamente lo screen di un post Facebook nel quale il collega condivideva il video in questione. “Chi lo condivide sta condividendo una bufala”, ha aggiunto la giornalista di Tpi e Fatto Quotidiano.

SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA GABRIELE PARPIGLIA, VERITÀ SUL VIDEO DAL PS SACCO DI MILANO

A spiegare nel dettaglio cosa ci sarebbe dietro il video del Pronto Soccorso Sacco di Milano condiviso anche da Parpiglia ed etichettato da Selvaggia Lucarelli come “bufala” ci ha pensato il portale Bufale.net che lo ha inserito nelle categorie Bufala/Complottismo. Secondo il portale sarebbero varie le ragioni per le quali il filmato in questione sarebbe da definire “privo di senso”. Intanto, alcuni addetti ai lavori avrebbero riferito che “quella nelle immagini sia ora la sala di attesa per i parenti, in quali in questo delicato momento storico non possono (e non vogliono) entrare in ospedale”. All’interno della struttura, di contro, la situazione sarebbe ben più grave. In secondo luogo, stando ad un contributo di fine settembre di Milano Today, i malati Covid non arriverebbero al PS Sacco di Milano ma seguirebbero il percorso differenziato del Triage. “Insomma, lì dove si trova la donna del video è del tutto normale che non ci sia un “via-vai” di ambulanze. Dunque, chi sta portando avanti teorie negazioniste con il filmato in questione, forse è poco aggiornato”, scrive ancora Bufale.net smentendo di fatto una situazione tranquilla al Pronto Soccorso del nosocomio milanese.





© RIPRODUZIONE RISERVATA