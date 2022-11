Selvaggia Lucarelli vs Sara Di Vaira, “Non mi ha fatto le condoglianze”/ L’accusa…

Selvaggia Lucarelli lancia una stoccata a Sara Di Vaira

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata a Sara Di Vaira. Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, c’era stato un diverbio tra la ballerina commentatrice a bordo campo e la giurata. Sara Di Vaira aveva infatti ricordato a Selvaggia che in passato era stata l’autrice di commenti poco gradevoli nei confronti dei concorrenti e non. In particolare Sara ha menzionato la volta in cui la Lucarelli diede del fenicottero a Rossella Erra. La giornalista le rispose ricordando che la stessa Iva Zanicchi le aveva mancato di rispetto, ma Di Vaira ha voluto precisare: “Io ricordo tutto, ricordo molto bene anche le cose che dicevi quando in pista c’ero io”. Tra le due è evidente che ci siano ancora delle ruggini del passato.

Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha voluto replicare con un messaggio sui social e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: “Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto ‘condoglianze’ (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi). L’unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”. Selvaggia non ha fatto il nome di Sara di Vaira tanto che in molti hanno pensato si riferisse a Carolyn Smith. Per evitare fraintendimenti ha poi precisato: “Ps. Quella che mi dava lezioni di educazione non è chi siede accanto a me, ma chi si siede di fronte a me (non vorrei fraintendimenti)”.

Selvaggia Lucarelli è rimasta infastidita dall’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli. Durante la puntata di Domenica In, Ema Stockolma e altri concorrenti sottolinearono come Biagiarelli fosse stato bravo durante le varie puntate. Anche secondo Mara Venier e Alberto Matano Lorenzo non avrebbe meritato affatto l’eliminazione. I giurati sarebbero stati troppo duri nei confronti di Lorenzo su cui è pesato il fatto di essere il compagno di Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le Stelle ha però messo in guardia: “E non ho ancora mai detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, lungo capitolo di cui mi sono ben guadata di occuparmi finché era in gara. Ma lo farò, perché merita anche quello”.

A Ballando con le Stelle c’è stato un clima gelido anche tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. La Lucarelli ha di recente commentato alcune dichiarazioni da parte di Carolyn che ha sottolineato di non sopportare il fatto che la giurata intervenisse nei suoi giudizi tecnici. La Lucarelli ha così commentato: “Se Carolyn Smith vuole veri giudici di ballo se ne vada da Ballando. Mi soffre, vorrebbe la luce tutta per sé”.











