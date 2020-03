Selvaggia Lucarelli Vs slittamento Ballando con le stelle/ “Non so se ci sarò ma…”

Selvaggia Lucarelli non ci sta e dice no allo slittamento di Ballando con le stelle 2020. Sulla questione sono molte le opinioni arrivate in rete nelle scorse ore e se qualcuno si è detto favorevole allo slittamento del programma per via delle condizioni in cui avrebbero dovuto ballare e allenarsi i ballerini e i vip, altri ancora non trovano giusto che l’intrattenimento sia sacrificato a favore dell’informazione, un flusso continuo di news su Coronavirus e la tragedia che stiamo attraversando. E’ della stessa idea anche chi Ballando con le stelle lo ha fatto, ovvero Selvaggia Lucarelli, che ha usato i social per dirsi contro lo slittamento del programma anche se non sa ancora se ci sarà in veste di giudice oppure no.

SELVAGGIA LUCARELLI VS LO SLITTAMENTO DI BALLANDO CON LE STELLE

In particolare, Selvaggia Lucarelli scrive sui social, su Twitter: “Io non so come andrà e neppure se ci sarò ma chiedere di chiudere programmi di intrattenimento in base a non so quale principio è sciocco. A Ballando lavorano 150 persone. Sono 150 famiglie. Ricordatevelo”. In realtà il messaggio è di qualche giorno fa ed è relativo ad un articolo di TvBlog in cui si parlava proprio di questo, ovvero della continua cancellazioni dei programmi di intrattenimento, Ballando compreso. Fino alla fine Milly Carlucci aveva ribadito che tutto si sarebbe svolto regolarmente e che il programma sarebbe andato in onda in diretta su Rai1 come da programma ma ieri anche lei si è dovuta arrendere a tutto questo confermando lo slittamento. Cosa ne sarà adesso del programma? Lo vedremo ad aprile o sarà tutto rimandato a settembre?

