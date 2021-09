Selvaggia Lucarelli vs Tommaso Eletti al GF Vip/ “Sessista e geloso premiato in tv”

In questi giorni è stata ufficializzata la lista dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via il prossimo lunedì 13 settembre. Tra i “vipponi” di Alfonso Signorini ci sarà anche Tommaso Eletti, ex protagonista di “Temptation Island”. Il ragazzo aveva partecipato al programma insieme alla ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, più grande di 19 anni. La presenza di Eletti ha già suscitato la reazione di Selvaggia Lucarelli, che non vede di buon occhio la sua partecipazione al reality show di Mediaset: “Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato “vip”. Poi mi raccomando, siparietti tv su “le donne si trattano bene”…”, ha scritto la giornalista su Instagram.

SELVAGGIA LUCARELLI VS SINDACO NOTO PER VACANZA HORROR/ "Offre pranzo per zittirmi…"

Selvaggia Lucarelli contro Tommaso Eletti: “ha bisogno di un aiuto serio”

Già durante “Temption Island” Selvaggia Lucarelli aveva già criticato il comportamento di Tommaso eletti, che si era dimostrato molto geloso e possessivo nei confronti della (ex) fidanzata Valentina Nulli Augusti, nonostante il suo avvicinamento alla single Giulia Cerini. “Lui, 21 anni, finge insicurezza ma è sicuro, dominante, abile manipolatore. Lei, 40 anni, finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane”, ha scritto lo scorso luglio su Instagram. E ancora: “Lui si definisce “malato” con un certo compiacimento, a 20 anni. Lei, a 40, reputa tutto questo non solo accettabile, ma anche lusinghiero. Riassunto. Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. Tossicità della relazione: 10”.

LEGGI ANCHE:

Lucarelli vs Crosetto "Preso Covid da vaccinato? Obeso"/ E lui: "Sa solo insultare…"Selvaggia Lucarelli vs Enrico Montesano/ "Ha avuto Covid ed è stato salvato", ma lui…

© RIPRODUZIONE RISERVATA