Selvaggia Lucarelli vs Uomini e Donne/ “Scena diseducativa, De Filippi Ponzio Pilato”

La giornalista Selvaggia Lucarelli in queste ore si è scagliata in maniera molto dura contro il programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, attaccando la stessa padrona di casa in un lungo post su Instagram. A fare indignare la Lucarelli sarebbe stato quanto accaduto nella puntata di ieri del dating show di Canale 5, già particolarmente criticata sul web. Aurora, una delle protagoniste del trono over, è stata accusa da Giancarlo, il cavaliere che stava frequentando, dei video provocanti. Lo stesso Giancarlo ha poi mostrato i presunti video anche a Tina Cipollari e Gianni Sperti. La verità emersa, come raccontato da IsaeChia.it, si è poi rivelata del tutto differente in quanto i filmati sul cellulare dell’uomo sarebbero stati del tutto innocui.

L’intera scena si sarebbe consumata come sempre sotto lo sguardo di Maria De Filippi, che da tradizione resta seduta sull’ormai celebre gradino del programma senza però intervenire nelle dinamiche – discussioni comprese – dello stesso. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto alla Lucarelli che ha attaccato Uomini e Donne e Maria De Filippi nel suo ultimo post Instagram allegando il video della discussione in oggetto.

SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA UOMINI E DONNE E MARIA DE FILIPPI

Selvaggia Lucarelli ha esordito precisando di non essere una telespettatrice di Uomini e Donne e scusandosi in anticipo sulle possibili imprecisioni della sua ricostruzione. “C’è questa Aurora, una corteggiatrice, che ha frequentato per un po’ questo Giancarlo, tronista”, spiega, ripercorrendo l’accaduto e sottolineando la scena tra dama e cavaliere – con la partecipazione dei due opinionisti – “che definire trash sarebbe fuorviante”. “Perché qui il problema non è il trash. Il problema è normalizzare una situazione in cui un uomo ricorda a una donna che possiede le prove video di una relazione sessuale, l’incitamento a mostrare il tutto dai bulli al suo fianco, l’imbarazzo della donna che a quel punto deve discolparsi invitandolo a mostrare quel che ormai lui ha dichiarato di possedere”, ha proseguito la Lucarelli sottolineando tutto ciò che secondo il suo punto di vista sarebbe condannabile. E ce n’è anche per Maria De Filippi che definisce “Ponzio Pilato”. Per concludere ha definito l’accaduto “Una scena diseducativa e profondamente sbagliata, tanto più che suppongo il programma sia registrato e quindi si poteva decidere di non mostrare nulla”.

Poco prima del suo attacco contro la longeva trasmissione di Canale 5, Selvaggia era tornata dopo diverse ore di assenza anche su Twitter annunciando di essere rientrata in possesso del suo profilo in seguito ad una azione di hackeraggio di cui era stata vittima. “Il mio account Twitter è stato hackerato grazie al solito odio istigato dal solito programma tv. Ho combattuto due giorni cercando soluzioni e interlocutori, chiedendo a conoscenti, amici, parenti. Alla fine il mandato esplorativo ha avuto successo. Su Twitter è Selvaggia ter”, aveva ironizzato a suo modo.

