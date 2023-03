Selvaggia Quattrini, chi è/ Il rapporto con la madre Paola: “Non è stato facile”

Selvaggia Quattrini, chi è la figlia di Paola Quattrini

Selvaggia Quattrini, insieme alla madre Paola Quattrini, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 7 marzo, di Oggi è un altro giorno. Figlia dell’attrice e Luciano Appignani, Selvaggia (classe 1975) è un’attrice e doppiatrice italiana: “La prima volta sono andata in scena a nove anni, quando c’era bisogno di una bambina in uno spettacolo in cui lavorava mia madre. Poi ho avuto la fortuna di fare un provino con Squarzina, lì ho capito che era questo il lavoro per me, nella mia vita”, ha detto a Repubblica, ricordando come è iniziata la sua carriera di attrice.

Paolo Hendel: "Vecchiaia è brutta? Ho i miei dubbi"/ "Sono più felice ora che prima"

Nel 1983 Selvaggia Quattrini ha debuttato a teatro e a metà degli anni ’90 è approdata in tv. Selvaggia Quattrini ha recitato nelle prime due stagioni della fiction “La dottoressa Giò” con Barbara D’Urso, nella quinta e nella sesta stagione della serie tv “Incantesimo” e nel 2013 è entrata nel cast di “CentoVetrine”, nel ruolo di Oriana. Come doppiatrice ha dato voce a grandi attrici come Halle Berry, Paz Vega, Jennifer Love Hewitt. Ha doppiato anche la Principessa Fiona nella saga di Shrek.

Flora Canto "Miei genitori si separarono quando avevo 3 anni"/ "Con Enrico Brignano…"

Selvaggia Quattrini e il rapporto con la madre Paola

Selvaggia Quattrini è molto riservata sulla sua vita privata, ma sappiamo che ha avuto due figli: Domitilla e Arturo. Sul rapporto con la madre Paola, ha detto al programma di Rai Radio 1 “Formato Famiglia”: “Non è stata una cattiva madre, poi le madri perfette non esistono. Quando si è solo figli non si vedono tante cose che invece poi si capiscono quando si diventa genitori”. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Paola Quattrini ha parlato del suo rapporto con la figlia Selvaggia Quattrini: “È molto riservata. Non è stato tutto semplice con mia figlia. Non è stato un rapporto facile, lei è stata una ragazzina complicata: è una donna intelligente, profonda e colta, avrei voluto essere come lei. È molto severa con se stessa, io cerco di alleggerirla. Momenti belli ce ne sono stati tanti, ma anche momenti molto pesanti”.

LEGGI ANCHE:

ENRICO BRIGNANO, CHI È IL MARITO DI FLORA CANTO/ Lei "Litighiamo spesso, sono gelosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA