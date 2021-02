Selvaggia Quattrini, figlia di Paola Quattrini/ “Non è stata una cattiva madre”

Selvaggia Quattrini è la figlia di Paola Quattrini e Luciano Appignani. Nata come Selvaggia Appignani il 25 giugno 1975 a Roma, è un’attrice e doppiatrice italiana. Ha debuttato in teatro nel 1983, mentre i primi ruoli al cinema e in tv risalgano alla seconda metà degli anni ’90. Nel 1997 entra a far parte del cast della “La dottoressa Giò” con Barbara D’Urso, per le prime due stagioni. Ha recitato anche nella quinta e nella sesta stagione della serie tv “Incantesimo” e nel 2013 è entrata come nuovo personaggio a “CentoVetrine” nel ruolo di Oriana. Come doppiatrice ha dato voce a grandi attrici come Halle Berry, Paz Vega, Jennifer Love Hewitt. Ha doppiato anche la Principessa Fiona nella saga di Shrek. Selvaggia Quattrini, in un’intervista a Repubblica nel 1998, ha ricordato come è iniziata la sua carriera di attrice: “La prima volta sono andata in scena a nove anni, quando c’era bisogno di una bambina in uno spettacolo in cui lavorava mia madre. Poi ho avuto la fortuna di fare un provino con Squarzina, lì ho capito che era questo il lavoro per me, nella mia vita”.

Selvaggia Quattrini e il rapporto con mamma Paola

Selvaggia Quattrini è figlia d’arte, sua madre infatti è attrice come lei: “È una cosa che da una parte ti agevola ma dall’altra fa soffrire. Io sono una che è sempre andata a fare i provini, come tutti, anche se poi a farli era qualcuno che veniva a pranzo a casa mia quando ero piccola. Ma io che ci posso fare? La gente ha sempre qualcosa da ridire, insinua che sei raccomandata. E a volte quando ero in giro, in tournée, lontano da casa, mi sono sentita molto sola, a causa di certe cattiverie”, ha confessato a Repubblica nel 1998. In un’ospitata al programma di Rai Radio 1 “Formato Famiglia” Paola Quattrini ha detto: “Sono stata una madre così così, e anche se mia figlia mi rimprovera di essere stata abbastanza assente so di essere stata migliore di quanto lei dice”. Nella stessa occasione Selvaggia ha ammesso di aver capito certo cose di sua madre quando è diventata sua volta mamma di Domitilla e Arturo: “Non è stata una cattiva madre, poi le madri perfette non esistono. Quando si è solo figli non si vedono tante cose che invece poi si capiscono quando si diventa genitori”.



