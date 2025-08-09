Selvaggia Quattrini, figlia di Paola Quattrini, racconta la sua adolescenza segnata dall'assenza di mamma: "Ci sono cose che mancano..."

Un rapporto tra genitore e figlio conosce momenti e fasi di per sé già complicate. Se poi il genitore è anche un personaggio famoso nel mondo dello spettacolo, allora le difficoltà possono decuplicarsi. Chiedere conferma a Selvaggia Quattrini, figlia di Paola Quattrini, che ricorda molto nitidamente la sofferenza vissuta in alcune fasi della sua infanzia, per via dell’assenza di mamma. D’altronde l’attrice era impegnatissimi sul fronte lavorativo e non era affatto facile mantenere un equilibrio tra casa, famiglia e lavoro.

Così Selvaggia Quattrini ha trascorso lunghissimi periodi senza mamma al suo fianco e, ancora oggi, ricorda di aver accusato parecchio il colpo. “Non è facile crescere così”, ha ammesso in una intervista rilasciata in tv a Serena Bortone. “Mamma c’era ma fisicamente non c’era. Esserci ci si può essere, essere presenti nella quotidianità no”, ha ribadito la figlia di Paola Quattrini.

Selvaggia Quattrini e la sofferenza per l’assenza di mamma Paola durante l’adolescenza

Nel corso dell’intervista, Selvaggia difende a spada tratta mamma, nel senso che riconosce il peso degli impegni lavorativi a cui doveva far fronte, ma nel contempo non nega di aver sofferto molto la sua assenza. “Mamma mi ha fatto da mamma, ma non ho mai avuto una quotidianità condivisa con lei”, confida amareggiata Selvaggia Quattrini. La figlia d’arte non gliene fa una colpa, ovviamente, anzi si dice felice e contenta di tutto ciò che ha ricevuto.

Però, ripensando alla sua giovinezza, avverte delle mancanze che solo una presenza assidua e quotidiana avrebbe potuto colmare. “Per me mia mamma ha dato tantissimo, però ci sono delle cose che ti possono mancare”, ha confidato la figlia d’arte. Insomma, parliamo di un rapporto che ha conosciuto alti e bassi, ma forse è anche questo il prezzo salato del successo.

