Selvaggia Quattrini, figlia Paola Quattrini/ “Mi spaventa il confronto con mia madre”

Selvaggia Quattrini, pseudonimo di Selvaggia Appignani, è la figlia di Paola Quattrini e Luciano Appignani. Selvaggia, nata a Roma il 25 giugno 1975, ha seguito le orme materne ed è diventata attrice e anche doppiatrice. Nel 1983 ha debuttato a teatro e nel 1997 ha ottenuto i primi ruoli cinematografici e televisivi come il film “Marianna Ucria”per la regia di Roberto Faenza e la serie tv Incantesimo per la regia di Alessandro Cane e Tommaso Shermann. Nel 1999 ha vinto il premio “Prima fila Salvo Randone” come migliore attrice giovane.

Nel 2013, è entrata come nuovo personaggio a CentoVetrine nel ruolo di Oriana, la direttrice del carcere. Tra le attrici che ha doppiato ricordiamo: Keira Knightley, Charlotte Gainsbourg, Olivia Wilde, Halle Berry e Jennifer Love Hewitt. Inoltre ha doppiato Kristin Kreuk nelle serie tv “Smallville” e in “Beauty and the Beast”. Ha prestato la sua voce anche alla Principessa Fiona nella saga di Shrek.

Selvaggia Quattrini: il rapporto con la madre Paola

Selvaggia Quattrini, intervistata dal sito Omero nel 2009, ha parlato di come sua madre Paola Quattrini abbia influenzato le sue scelte professionali: “L’esperienza di mia madre è stata fondamentale; grazie a lei ho potuto cogliere e distinguere fin da piccola gli elementi positivi e negativi di questo mestiere ed è stato più semplice impararlo e perfezionarlo facendo tesoro dei suoi consigli”.

Selvaggia a raccontato che la madre non le risparmia critica e insieme hanno lavorato molo poco: “Mi spaventava un po’, ad essere sincera, il confronto con lei e con la sua prestigiosa carriera”. Paola Quattrini non ha mai nascosto di essere stata a volte una madre assente per la figlia, ma di aver recuperato con la nipote: “Mia madre non è stata una cattiva madre. Quando si è solo figli non si vedono tante cose che invece poi si capiscono quando si diventa genitori”, ha detto Selvaggia ai microfoni di Rai Radio 1

