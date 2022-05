Selvaggia Roma accusa Mercedesz Henger: “Reciti male all’Isola”/ “È fidanzata!”

Selvaggia Roma contro Mercedesz Henger: bugie all’Isola dei Famosi?

Piovono critiche per Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi e non solo! L’avventura della figlia di Eva Henger è iniziata serena dopo essere stata accolta con gioia dai naufraghi e da Edoardo Tavassi in particolare, eppure negli ultimi giorni le cose sembrano essere cambiate, soprattutto a causa dei dubbi sorti sull’interesse manifestato nei confronti del fratello di Guendalina. C’è chi non crede al questo sentimento così veloce, chi la accusa di strategia e chi, invece, di avere un fidanzato ad attenderla fuori e, dunque, di star mentendo a tutti. Tra questi ultimi c’è anche Selvaggia Roma.

L’ex gieffina, seguendo le ultime puntate dell’Isola dei Famosi e tutta la vicenda che riguarda Mercedesz e il presunto fidanzato che l’attenderebbe fuori, si è scagliata su Instagram contro la ragazza.

Selvaggia Roma attacca Mercedesz Henger: “Stai recitando male!”

Durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, Selvaggia Roma ha accusato Mercedesz Henger di recitare e di mentire sia sua Edoardo Tavassi che sul fidanzato. “Stai giocando male Mercedesz! – ha esordito la Roma, continuando – Purtroppo stai recitando male e troppo in fretta! Vorrei sapere il tuo ragazzo cosa ne pensa! Ovviamente il tuo staff si è raccomandato dopo troppe accuse di dire che vi siete lasciati due giorni prima dell’Isola? Santo Cielo come state messi male. Guenda comunque si è accorta del tuo gioco forzato e non solo lei.” Accuse pesanti quelle contro Mercedesz che in queste ore ha sollevato su di se un vero e proprio polverone.

