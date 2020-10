Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 2020?/ Una carrellata di trash al seguito…

Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 2020?

Selvaggia Roma l’abbiamo conosciuta come una delle fidanzate di Temptation Island al fianco del suo Francesco Chiofalo ormai tre anni fa. Da allora ne è passato di tempo e la giovane, adesso influencer, si è trasformata e non solo mentalmente ma anche fisicamente. Le sue evoluzioni, tra ritocchini e aumento del seno, sono stati annunciati e documentati sui social, ma la vera ‘svolta’ è arrivata per lei durante il Caltagironegate che l’ha portato in tv, spesso nel salotto di Barbara d’Urso, pronta a tenere le parti della sua manager Eliana Michelazzo. Ma perché ne stiamo parlando? Perché questa sera potrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Da giorni ormai sui social si mostra chiusa in casa e questo lascia pensare che stia osservando un periodo di quarantena e stia facendo tutti i tamponi utili per arrivare in casa e rimanerci come concorrente.

SELVAGGIA ROMA E IL SUO PASSATO TURBOLENTO CON ELIANA MICHELAZZO

Non solo i suoi fan sono pronti a seguirla in questa sua nuova esperienza televisiva ma sono certi che Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 2020 porterà una valanga di trash. Perché? E’ presto detto. L’influencer è stata al centro di una serie di polemiche prima con il suo ex Francesco Chiofalo (si sono lasciati non benissimo e hanno dato vita ad una serie di liti social che hanno intrattenuto il pubblico) e poi anche con la stessa Eliana Michelazzo. Le due sono state protagoniste di una lite in discoteca (con tanto di botte da orbi, secondo i presenti) e di polemiche in cui addirittura sono stati pubblicati degli screen e delle foto personali e delle conversazioni social in cui le accuse sono state davvero pesanti da entrambe le parti. Per loro è arrivato il momento di lavare i panni in tv a favore delle telecamere del Grande Fratello Vip 2020? Alfonso Signorini ha annunciato che il programma potrebbe andare avanti fino a febbraio quindi la carne al fuoco servirà.



