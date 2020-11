Selvaggia Roma attacca il padre: “Cresciuta da sola, non è giusto”/ “Anche se fosse rimasto…”

Nella casa del Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha deciso di aprirsi e confidare ai suoi coinquilini alcuni momenti difficili che hanno segnato la sua vita. L’influencer ha spiegato di essere cresciuta da sola. Ad asciugare le lacrime di Selvaggia Roma ci ha pensato Maria Teresa Ruta: “Tu sei come me. La vita ci ha strutturate e ora dobbiamo perdonare. Lo so che tu hai un dolore immenso dentro. Si vede. Si vede subito. Si vede appena ti presenti. Questo ti rende debole, ti rende fragile all’occhio degli altri”, ha detto in tono materno la Ruta. Selvaggia, con le lacrime agli occhi, ha confessato di soffrire ancora per l’assenza del padre: “A volte penso che non è assolutamente giusto che io sia dovuta crescere così da sola, capito? Senza lui”. Maria Teresa, cercando di consolarla, l’ha invitata a guadare il dato di fatto: “Il problema non è che lui sia andato via. il problema è che se fosse rimasto non ci sarebbe comunque stato”.

SELVAGGIA ROMA: PIANGE PARLANDO DEL PADRE

Selvaggia Roma ammette di non aver ancora superato l’abbandono del padre: “In un certo senso è come se già l’avessi perdonato. Però devo ammettere che mi porto avanti la tristezza. Senza di lui io sono triste. porto avanti la tristezza, ma non la rabbia”. Maria Teresa Ruta l’ha incoraggiata a lasciare andare tristezza e rabbia, come se fossero delle zavorre che non le permettono di volare e di fare spazio a gioia e felicità. Tempo fa, rispondendo ad un fan su Instagram, l’ex concorrente di Temptation Island Vip aveva parlato del rapporto con suo padre: “Mio padre viene da una cultura differente, è il classico uomo che fa mille figli ma poi dimentica di averli. Oggi non abbiamo rapporti. Ho sofferto molto e ancora oggi qualche piccola scheggia entra nel mio cuore, ma poi va via”. Alla fine della chiacchierata Selvaggia Roma e Maria Teresa Ruta si sono lasciate andare a un lungo abbraccio, rafforzando la loro inaspettata amicizia. Clicca qui per vedere il video di Selvaggia Roma e Maria Teresa Ruta



© RIPRODUZIONE RISERVATA