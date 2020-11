Selvaggia Roma, bomba su Andrea Zelletta/ “Like, commenti e messaggi privati da lui”

Dopo avere raccontato di avere baciato Enock Barwuah durante una serata in discoteca quando lui era già fidanzato con Giorgia Migliorati, e di avere scambiato baci anche con Pierpaolo Pretelli, Selvaggia Roma lancia l’ennesima bomba. Preso di mira un altro concorrente del Grande Fratello Vip che allunga la lista di coloro che nella Casa ci avrebbero provato con lei. Stiamo parlando di Andrea Zelletta, finito al centro dei pensieri di Selvaggia perché schieratosi con forza dalla parte di Elisabetta Gregoraci. Dopo la furiosa lite che le ha viste protagoniste ieri durante la serata, Selvaggia si è sciolta in un pianto liberatorio e si è poi sfogata con Stefania Orlando, tirando in ballo proprio Zelletta con dichiarazioni scottanti.

Selvaggia Roma, insinuazioni scottanti su Zelletta: “Messaggi privati, like e…”

Proprio a Stefania Orlando, Selvaggia Roma ha detto: “Poi mi devo sentir dire da Andrea, che quell’altro veramente…mo’ mi inca**o come una iena, parli tu di rispetto, di cose che….” Così ha aggiunto: “manco voglio dire niente. I like, i commenti, i messaggi privati, quindi stesse zitto”, insinuando dunque che Zelletta le avrebbe inviato dei messaggi in privato, probabilmente anche scottanti. La Roma non ha però approfondito la cosa, dichiarandola solo a mezza voce. Tuttavia è bastato per far sollevare un nuovo caso, anche se Andrea ha palesemente ammesso di non conoscere Selvaggia prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.



