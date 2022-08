Selvaggia Roma canta sul web, haters la smontano “Non sai fare nulla”/ Reazione epica

Selvaggia Roma: un video scatena gli haters

Selvaggia Roma sta vivendo un periodo molto sereno della sua vita privata. L’ex vippona, infatti, è incinta del primo figlio, frutto del suo amore con Luca Teti. Serena, felice e innamorata, nelle scorse ore, Selvaggia ha pubblicato su Instagram un video in cui canta. Pochi secondi che, però, hanno scatenato i commenti dei followers e dei soliti haters. Qualcuno, infatti, non ha gradito l’esibizione della Roma e ha commentato così il video: “Che video eh??? Bah! Il nulla….stop! Ma giustamente, e pure vero che cosa sa fare??”.

Carola Puddu volta pagina dopo Luigi Strangis/L'mpegno che l'avvicina ad un ex Amici

Parole che non sono passate inosservate all’occhio attento di Selvaggia che ha prontamente replicato. “Amore so fare tutto. So presentare, so scrivere programmi tv, ho scritto video per Morgan. Ho scritto con tanto di pubblicazione dei miei pezzi come (La calma apparente) e non finisce qui. Oltre teatro e recitazione. Tu. oltre a rompere i cog*ioni e a scrivere il nulla cosa sai fare? “.

Aurora Ramazzotti "Uomini non sanno dov'è il clitoride?"/ Alle fan: "Colpa vostra..."

Lo sfogo di Selvaggia Roma

La replica di Selvaggia Roma, tuttavia, non è finita qui. La futura mamma, stanca dei soliti leoni da tastiera, ha replicato anche ad altri commenti e l’ha fatto in modo diretto senza perdere la propria autoironia. “Mi devono rompere le palle per cosa? Voglio fare un video mentre canto. Mi mettessi un cetriolo nel cu*o pure pure allora insultami. Ma se così non fosse lasciami campare“, ha sbottato Selvaggia.

La Roma, poi, come riporta Isa e Chia, si è anche lasciata andare al seguente sfogo: “Non devo dimostrare a voi o su Instagram tutto quello che ho fatto e faccio. Ma non venitemi a disturbare a casa mia. Se non avessi talento o altro, non mi avrebbero dato spazio per scrivere o non mi avrebbero dato due premi importanti che con grande soddisfazione e onore ho ricevuto”, ha concluso.

Claudio Amendola e Francesca Neri, perché si sarebbero lasciati?/ "Si vocifera che.."













© RIPRODUZIONE RISERVATA