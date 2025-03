Selvaggia Roma, amata protagonista di Temptation Island, programma al quale partecipò insieme a Francesco Chiofalo, il suo ex fidanzato, è nata a Roma ma è originaria della Tunisia. Il suo vero nome è infatti Sabrina Haddaji, un cognome proveniente proprio dal Nord Africa, da dove viene il papà. La mamma, invece, è italiana. Selvaggia Roma, che ha scelto proprio questo come nome d’arte, ha sempre avuto come passione il mondo dello spettacolo e dopo il suo esordio in tv a soli 21 anni, a Uomini e Donne, ha ottenuto notorietà nel 2017, quando ha preso parte a Temptation Island come concorrente con il suo ex fidanzato. I due si sono lasciati proprio in seguito al programma. La scalata in tv di Selvaggia, ormai iniziata, è proseguita con la partecipazione nel 2020 al Grande Fratello Vip.

Helena Prestes e Javier Martinez sognano un futuro insieme dopo Grande Fratello/ Dalla casa all'ambiente

Nel 2022 per Selvaggia Roma è arrivato anche l’amore, con il calciatore Luca Teti. I due si sono innamorati e hanno cominciato una relazione e hanno sperato fin da subito di mettere su famiglia. Selvaggia, infatti, è rimasta incinta ma a sei mesi ha perso la sua bambina, che avrebbe chiamato Mia, a causa di un virus. Un momento doloroso, profondamente doloroso, che in qualche modo è riuscita a superare con la nascita di Luce, la sua bambina, arrivata nel 2024.

Marco Carta, chi è: l'infanzia difficile e il successo/ "La musica mi ha tolto i mostri dentro"

Selvaggia Roma, chi è: la carriera da attrice e il sogno

Selvaggia Roma, cresciuta con il sogno della tv, è diventata anche attrice, debuttando ne doc-film “Napule” nel 2021. Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello, l’attrice ha cominciato a studiare recitazione, raccontando che il suo sogno è quello di approdare su Netflix con il suo lavoro da attrice. Al momento la showgirl ha messo un attimo da parte la sua carriera, proseguendo però con la sua attività social, per dedicarsi interamente alla sua piccola Luce, nata nell’ottobre del 2024.