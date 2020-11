Selvaggia Roma/ Chiarimento con Pierpaolo Pretelli “Di Enock non m’importa!”

L’ingresso di Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello Vip ha indubbiamente scombussolato alcuni equilibri in particolare dopo le sue dichiarazioni relative a Enock ed a Pierpaolo Pretelli, suoi presunti ex flirt. Se con il primo il discorso è ancora in sospeso, con l’ex Velino nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso chiarimento. Dopo la puntata dello scorso venerdì che ha segnato l’ingresso ufficiale – e certamente inatteso per alcuni – di Selvaggia, con Pretelli non ci era più stata alcuna occasione di confronto. Dopo essersi ritrovati in giardino, i due amici hanno avuto modo di dirsi a quattr’occhio ciò che pensano l’un dell’altra e proprio Pierpaolo ha rimproverato all’influencer il fatto di aver subito voluto rendere pubblici i loro presunti quanto fugaci trascorsi senza prima parlarne privatamente con il giovane ex calciatore. “Enock mi ha attaccato, io l’ho detto in tranquillità, come una cosa scherzosa”, si è giustificata la romana, spiegando di essersi solo limitata a rispondere in tranquillità alla curiosità sollevata da Tommaso Zorzi. A tal proposito, la Roma ha anche rivendicato il diritto di arrabbiarsi nel momento in cui qualcuno le dà della bugiarda. “Io sto facendo il mio percorso come tutti voi”, ha rivendicato ancora l’ex di Temptation Island.

SELVAGGIA ROMA, CONFIDENZE E CHIARIMENTI CON PRETELLI

A quanto pare Selvaggia Roma non avrebbe molto interesse a chiarire con Enock: “A me non frega niente di lui, a me frega di te perchè ti voglio bene e ci sono rimasta male”, ha proseguito, durante la conversazione con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, dopo aver rimproverato le tempistiche forse sbagliare, ha poi affermato di esserci rimasto male anche per le cose scritte prima del suo ingresso a Elisabetta Gregoraci. Anche su questo punto la Roma ha voluto fare chiarezza, spiegando come fuori stia passando un messaggio sbagliato sul conto dell’amico: “Tu passi per una persona debole e che lei ti sta prendendo in giro”. Le ultime ore sono state scandite da forti confidenze tra i due amici rispetto al loro rapporto e soprattutto ai sentimenti di Pierpaolo nei confronti di Elisabetta, ben compresi adesso anche da Selvaggia. Pretelli l’ha rassicurata confidandole di averla descritta al resto dei coinquilini come “pazzerella, un uragano che fa casini, ma con un animo buono, anche se può sembrare diversamente”. Parole che hanno sciolto in lacrime Selvaggia, confessando a sua volta di esserci rimasta molto male per l’approccio iniziale avuto nei suoi confronti subito dopo il suo ingresso. A sancire il loro chiarimento un forte abbraccio tra i due.



