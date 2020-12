Selvaggia Roma choc “Volevo suicidarmi per punire mio padre”/ Piange e rivela che..

Selvaggia Roma choc al Grande Fratello Vip 2020. Non è la prima volta che la bella influencer parla del suo passato, della sua paura e di quello che è successo con suo padre reo di essere scappato e di averla lasciata da sola. Già nei giorni scorsi abbiamo parlato delle sue rivelazioni e delle sue lacrime parlando di quello che il padre ha fatto lasciandola e quella che è stata poi la reazione della madre che si è concentrata su di lei senza avere mai interesse per un altro uomo. Loro due insieme ce l’hanno fatta ma lei continua a soffrire di questo e a Maria Teresa Ruta ha ammesso di aver addirittura pensato al suicidio per farlo sentire in colpa, ma quello sarebbe davvero servito a qualcosa? L’influencer rivela: “Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa. Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Di questa cosa non ne avevo mai parlato a nessuno, perché sono una tipa solitaria”.

Selvaggia Roma rivela di aver pensato al suicidio per punire il padre

Selvaggia Roma è sempre stata sola con la madre perché non hanno mai avuto parenti pronti ad aiutarle ma la sua vita è stata sempre travolta e stravolta da questa continua rabbia per quest’uomo che l’ha rifiutata, il padre che ogni tanto sentiva al telefono ma finendo sempre col litigare con lui. Il suo racconto continua a destare curiosità e stupore ma c’è addirittura chi è pronto a scommettere che c’è qualche esagerazione, arriverà al Grande Fratello Vip 2020 il confronto tra i due oppure questo percorso aiuterà Selvaggia a dimenticare tutto?



