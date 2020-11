Selvaggia Roma, choc:”Non voglio passare per mongoloide”/ Squalificata dal Grande Fratello Vip?

Selvaggia Roma come Stefano Bettarini? L’avventura dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 potrebbe arrivare al capolinea. Il CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down ha chiesto ufficialmente la squalifica dell’ex concorrente di Temptation Island che, nella casa, durante una chiacchierata con gli altri inquilini, ha detto: “Non voglio nemmeno passare come mongoloide“. Una frase che ha indignato il popolo del web, ma anche il CoorDown che, tramite un tweet, chiede ufficialmente un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. “Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola mongoloide con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down. Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio”, ha cinguettato l’Associazione.

SELVAGGIA ROMA NELLA BUFERA: RISCHIA LA SQUALIFICA AL GRANDE FRATELLO VIP

Selvaggia Roma è entrata nella casa del Grande Fratello Vip venerdì scorso, ma nei suoi confronti, gli autori del reality e il conduttore Alfonso Signorini potrebbero decidere di adottare un provvedimento disciplinare che ha spinto il CoorDown a chiedere ufficialmente la sua squalifica. La decisione finale, probabilmente, arriverà tra poche ore durante la puntata serale del reality, ma se dovesse davvero essere adottata una squalifica, sarebbe la quarta di quest’edizione. Finora, infatti, sono stati già squalificati Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini. La permanenza nella casa di Selvaggia Roma, dunque, è in bilico. Il suo ingresso ha già creato molto scompiglio. Selvaggia, infatti, ha già discusso con Enock e le frecciatine lanciate contro Elisabetta Gregoraci quando non era ancora una concorrente del reality, hanno creato malumore nell’ex moglie di Flavio Briatore che, dopo averle viste in diretta, continua a pensarci. Quale sarà, dunque, il destino di Selvaggia Roma nel bunker di Cinecittà? Lo scopriremo stasera e tra i provvedimenti potrebbe esserci la nomination d’ufficio.



