Selvaggia Roma diventa cantante/ Video, “Dammi un Mojito” è il suo primo singolo

Qualche mese fa l’abbiamo vista a Live – Non è la d’Urso per “testimoniare” a favore della sua amica Eliana Michelazzo, oggi torniamo a parlare di Selvaggia Roma per il suo esordio nel mondo della musica. Sì perché è appena uscito Dammi un Mojito, hit registrata insieme a Cupido e Sonya Queen. Così dopo Antonella Fiordelisi (oggi fidanzata del suo ex Francesco Chiofalo), e Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, anche la Roma esordisce come cantante con una canzone dal sapore estivo. “GRAZIE A TUTTI. Il mio primo singolo e’ uscito. – fa sapere l’ex di Temptation Island su Instagram – DOPO 3 mesi di lavoro e organizzazione e professionalità da parte di tutti quanti, siamo riusciti a combinare una canzone semplice e piena di energia.” Ascanso di equivoci e polemiche, Selvaggia tiene però a chiarire “non sono una cantante ne una ballerina professionista ma amo questo “lavoro”, e ho avuto la possibilità anche negli anni di poterlo esercitare con cantanti emergenti con persone professioniste nel tempo.”

Selvaggia Roma, “Dammi un mojito” è la sua hit estiva

“Dammi un mojito” è, dunque, la hit estiva di Selvaggia Roma. “Sono molto contenta – ha fatto sapere l’influencer a Isa e Chia in merito al suo primo brano e non solo – perché in tutto quello che faccio, oltre ai set cinematografici in cui sono entrata a far parte da poco tra l’altro, ci metto sempre l’umiltà e semplicità che mi contraddistingue da sempre. Sto imparando molto e ancora tanto ho da imparare,ma posso solo che essere contenta di tutto questo.” Sul web, la canzone è stata accolta da tanti complimenti da parte dei follower che la trovano una canzone orecchiabile e piacevole, con la quale accompagnare momenti tipicamente estivi.



