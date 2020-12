Selvaggia Roma eliminata al Grande Fratello Vip 2020?/ Lacrime e liti ma alla fine…

Selvaggia Roma eliminata al Grande Fratello Vip 2020?

E alla fine sembra proprio che sia Selvaggia Roma quella a rischiare grosso questa sera al Grande Fratello Vip 2020. La puntata di questa sera potrebbe essere non eliminatoria e, quindi, la romana potrebbe salvarsi e tornare in casa dopo una passeggiata in passerella, ma davvero c’è il rischio che esca al poso di Andrea Zelletta? Al momento i fan continuano a votare per lei e sostenerla ma sicuramente il suo comportamento fino a questo momento è stato di una che ha voluto un po’ mettere zizzania e pepe nella casa forse chiamata di proposito dalla produzione del Grande Fratello Vip 2020. In questi giorni però la bella influencer è stata più calma del solito, forse perché Elisabetta Gregoraci è ormai uscita dalla casa, ma ha avuto comunque modo di litigare e questa volta addirittura con la persona che più di tutte aveva legato con lei ovvero Dayane Mello.

Selvaggia Roma e Dayane Mello in rotta di collisione?

Selvaggia Roma ha trovato il suo comportamento un po’ incoerente e addirittura l’ha punta sul suo legame con Adua del Vesco parlando di possessività ed è a quel punto che la bella brasiliana ha dato di matto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 perché non permette a nessuno di parlare della loro amicizia. Le due si vogliono davvero molto bene e lo hanno dimostrato spesso in queste settimane e alla fine Selvaggia Roma ha un po’ capito il suo punto di vista e l’interesse dell’attrice ha riportato la pace all’interno di quello che possiamo definire un gruppetto molto consolidato. La stessa Stefania Orlando è convinta che Dayane Mello abbia circuito le ragazze nuove per portare acqua al suo mulino, sarà vero?



