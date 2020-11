SELVAGGIA ROMA: “GREGORACI TESTA PRETELLI AL GALOPPO”/ “L’hai usato e fatto soffrire”

Selvaggia Roma fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip col botto. Alfonso Signorini chiama alla glass room Elisabetta Gregoraci perché la Roma ha da dirle qualcosa di importante: “Ho notato che tu ci hai marciato un bel po’, ci hai giocato. Si è visto che un po’ ci hai giocato con lui, l’hai fatto soffrire e non se lo merita.” ha esordito la Roma. Per poi continuare: “Io e Pierpaolo ci siamo piaciuti, non ci eravamo indifferenti. Anche tra noi c’è stata un’amicizia speciale: tra noi ci sono stati due baci, ma non di più”. Elisabetta nega ogni accusa e anzi ribadisce di essere stata sempre molto chiara con Pierpaolo Pretelli, a cui è sempre andato bene ogni suo comportamento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

SELVAGGIA ROMA ED ELISABETTA GREGORACI: LITE IN ARRIVO?

Selvaggia Roma non è ancora entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma sta già creando dinamiche lanciando frecciatine social ad Elisabetta Gregoraci. L’ex protagonista di Temptation Island sembrerebbe non avere molta simpatia per l’ex moglie di Flavio Briatore a cui non risparmia critiche e battutine. Dopo aver lanciato una provocazione imitando il gesto di battersi un pugno sul cuore per ringraziare i fans che le hanno scritto di attendere con ansia il suo ingresso nella casa, nelle scorse ore, la Roma ha lanciato una nuova provocazione. Tutto è nato quando nel partecipare al gioco ideato da Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli è stato chiamato a mimare la sua posizione d’amore preferita. L’ex velino ha così chiamato in causa la Gregoraci che non si è tirata indietro servendo su un vassoio d’argento alla Roma l’occasione per lanciarle una nuova frecciatina.

SELVAGGIA ROMA CONTRO ELISABETTA GREGORACI

Tra le storie di Instagram, Selvaggia Roma ha pubblicato una serie di immagini mettendo a confronto la foto di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che mimano per gioco una posizione d’amore con quella di un ragazzo con il suo cane. Successivamente, ha scritto: “Insomma, ricapitolando mano sul cuoricino…persona ‘importante’ fuori però intanto testa Pierpaolo al galoppo – ha attaccato Selvaggia – molto interessante. Davvero!“. A quanto pare, dunque, l’ingresso di Selvaggia Roma nel bunker di Cinecittà creerà scompiglio. Agguerrita e determinata a lasciare il segno, entrerà per lanciare provocazioni alla Gregoraci? Selvaggia punterà Pierpaolo Pretelli scatenando la gelosia della showgirl? I fans hanno già fatto partire il countdown per il suo ingresso che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci nel corso della puntata di questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA