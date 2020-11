Selvaggia Roma, frecciatina ad Elisabetta Gregoraci?/ Al Grande Fratello Vip…

Selvaggia Roma non vede l’ora di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Se Stefano Bettarini e Giulia Salemi, dopo tanta attesa, hanno ufficialmente varcato la famosa porta rossa di Cinecittà per la seconda volta durante la puntata con Alfonso Signorini, Selvaggia Roma, probabilmente, dovrà aspettare ancora. L’ex protagonista di Temptation Island è negativa al covid, ma esattamente come accaduto a Paolo Brosio, dovrà attendere ancora prima di poter ufficialmente diventare una nuova concorrente del reality show. Tuttavia, i fans del Grande Fratello non vedono l’ora di vederla in casa. Il motivo? Sono sicuri che sarà in grado di stuzzicare Elisabetta Gregoraci dandole del filo da torcere. A convincere i fan che sarà effettivamente così è stata la stessa Selvaggia che, sui social, rispondendo alle domande dei followers, si è lasciata andare ad un gesto che, dagli utenti del web, è stato interpretato come una frecciatina all’ex signora Briatore.

SELVAGGIA ROMA E LA FRECCIATINA AD ELISABETTA GREGORACI

I followers di Selvaggia Roma stanno contando i giorni che mancano al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. “Non vedo l’ora di vederti dentro la casa“, ha scritto un follower. Nel rispondere e ringraziare la persona che le ha scritto il messaggio, Selvaggia ha sorriso facendosi dei colpetti sul cuore, esattamente come quelli che è solita darsi la Gregoraci. Un gesto, quello della Roma, che non è passato inosservato ai fan che hanno fatto già partire il countdown, sognando i futuri e probabili scontri tra la Gregoraci e Selvaggia. Quest’ultima, dunque, entrerà carichissima in casa? Selvaggia proverà a conquistare il cuore di Pierpaolo Pretelli il cui feeling con la Gregoraci sembrerebbe essere finito? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Aiuto, sto malissimo, che trash. Non Selvaggia Roma che diventerà la prefe del Twitter solo perché andrà sempre e comunque contro Eli Greg, nonostante sappiamo che lei sia molto peggio#GFVIP pic.twitter.com/KQq3RreSGs — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 6, 2020





