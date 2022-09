Selvaggia Roma, gravidanza a rischio?/” Ecco perché faccio l’amniocentesi”

Grande Fratello vip 5, Selvaggia Roma rischia la prima gravidanza? La confessione che preoccupa

In molti la ricordano come l’ex fidanzata storica di Francesco Chiofalo a Temptation island e concorrente del Grande Fratello vip 5, ma ora Selvaggia Roma attende il suo primo figlio dal nuovo compagno che la renderà madre, e nell’attesa di poter stringere il nascituro lei si è aperta ai fan sul timore che la sua gravidanza sia a rischio. L’ex Temptation island ha scoperto di essere incinta del calciatore Luca Teti due mesi fa circa e i due hanno maturato da subito, fortemente, il sogno di mettere su famiglia.

Purtroppo, però, nel corso delle prime settimane di gestazione si é presentata una diagnosi imprevista per la mamma ed ex Grande Fratello vip 5, che ha scoperto di aver contratto un virus, tendenzialmente innocuo, ma che può rivelarsi compromettente per una donna in stato di gravidanza e il feto.

Così, riattivatasi tra le Instagram stories, Selvaggia Roma non ha nascosto ai fan la sopraggiunta necessità di doversi sottoporre ad una serie di accertamenti, tra cui l’amniocentesi, che nel suo caso é indicata come forma di prevenzione di possibili rischi per la gravidanza e il feto: “Alcuni di voi mi stanno chiedendo perché io debba fare l’amniocentesi. Devo farlo per via del virus che ho preso a inizio gravidanza. Il citomegalovirus. Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho tanta paura e ansia per domani mattina. Grazie per i messaggi ragazzi, davvero”.

Il citomegalovirus é un patogeno appartenente alla famiglia dell’herpes e rende la gravidanza dell’influencer di origini tunisine in stato di rischio. Ma com’é andata l’amniocentesi per l’ex Temptation Island?

Selvaggia Roma si apre sui risultati dell’amniocentesi

Parlandone ai fan, la diretta interessata ex Grande Fratello vip 5 ha rivelato: “Mi state chiedendo come è andata la visita. Grazie per la domanda. E’ andata bene. Anche se ho sentito dolore vi dico la verità. Ero tesissima e ho pianto mentre si faceva l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere la mia

piccola/o. Era stupendo/a. E anche lì fiumi

di pianto”.

L’amniocentesi non é affatto un esame facile da sostenere, dal momento che può dirsi una pratica invasiva, consistente nel prelevamento di un campione del liquido seminale, volta alla prevenzione di possibili rischi della gravidanza e del feto, come diagnosi prenatale. E al fianco di Selvaggia Roma, in occasione del tenuto giorno, ha vegliato il futuro papà Luca Teti, come spiega l’influencer, piuttosto preoccupata in vista dei risultati dell’esame: “Con noi c’era il papà. Luca. E’ stato premuroso e ansioso più di me poverino. Si è addormentato in macchina per aspettarmi. Ovviamente non facevano entrare nessuno. Poi la mamma di Luca e mia mamma ad aspettarmi a casa. Mi

sento molto amata”.

Tra circa una settimana, giungerà all’influencer il risultato dell’amniocentesi e nel caso in cui il virus abbia contagiato anche il feto oltre la mamma vip si penserà come procedere per evitare situazioni di rischio. Una volta scongiurati i rischi, la coppia potrebbe pensare al party babyshower, per la rivelazione di sesso del nascituro.











