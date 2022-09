Selvaggia Roma ha perso la bambina che aspettava/ Struggente annuncio sui social

Dramma per Selvaggia Roma e Luca Teti

Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti stanno affrontando un momento difficilissimo. Con un messaggio condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram, Selvaggia ha annunciato di aver perso la bambina che aspettava, frutto del suo amore con Luca Teti. Sono parole ricche di dolore quelle di Selvaggia che chiede ai propri followers di rispettare il momento doloroso che lei e il compagno stanno affrontando. “È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare” esordisce Selvaggia.

“Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”, ha aggiunto la Roma che, dopo aver annunciato di essere incinta, aveva condiviso le proprie emozioni con i followers.

Selvaggia Roma e Luca Teti: prima la paura, poi il dramma

L’incontro con Luca Teti ha regalato a Selvaggia Roma la voglia di formare una famiglia. La gioia di diventare presto mamma era davvero tanta per l’ex vippona che, sui social, aveva condiviso il proprio entusiasmo per la serenità raggiunta grazie alla storia d’amore con Luca e alla gravidanza. Una gioia che, nelle scorse settimane, si era trasformata in paura. “Alcuni di voi mi stanno chiedendo perché io debba fare l’amniocentesi. Devo farlo per via del virus che ho preso a inizio gravidanza. Il citomegalovirus. Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho tanta paura e ansia per domani mattina. Grazie per i messaggi ragazzi, davvero”, aveva detto Selvaggia spiegando, poi, che tutto era andato per il meglio.

“Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto”, aveva aggiunto svelando che sarebbe stata una bambina.













