Selvaggia Roma “Ho il Coronavirus”/ “Sono io la concorrente del GF Vip positiva..”

E alla fine è proprio Selvaggia Roma la concorrente positiva al Coronavirus che non ha permesso l’entrata nella casa anche degli altri due nuovi concorrenti, Stefano Bettarini e Giulia Salemi. La conferma della bella romana è arrivata in queste ore ma svelando un po’quello che possiamo definire il segreto di Pulcinella visto che già Bettarini aveva spiegato che né lui e né Giulia Salemi sono positivi. Visto che la matematica non è un’opinione non ci è voluto molto a capire che la positiva fosse proprio la bella Selvaggia Roma. Il dubbio comunque fino ad ora c’era perché anche lei, come gli altri due concorrenti, aveva negato di essere il soggetto positivo in questione ma adesso ha fatto dietrofront ammettendo la sua verità.

SELVAGGIA ROMA AMMETTE: “SONO IO LA POSITIVA AL CORONAVIRUS”

In un video che ha postato su Instagram, l’ex protagonista di Temptation Island alla fine ha ammesso: ‘E’ venuta l’ora di fare chiarezza, sono io quella positiva al Covid”. La sua rivelazione arriva dopo le parole che aveva negato ogni cosa: “Ho fatto il tampone prima di entrare al ‘Gf Vip’ e il risultato è negativo”. Adesso la sua positività la terrà fuori dal Grande Fratello Vip 2020, almeno per ora, e questo potrebbe spianare la strada ad un nuovo concorrente che prenderà il suo posto al fianco di Bettarini e di Giulia Salemi, ingresso che, tamponi permettendo, potrebbe avvenire già venerdì sera. Tra quarantena e tamponi sicuramente la situazione è molto delicata visto che lo stesso Alfonso Signorini si è detto attento alla salute di tutti e dei suoi collaboratori.



